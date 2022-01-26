對戀愛倦怠又無力？5個方法帶你梳理內心、重新享受愛情

▲5個方法讓妳以更積極的態度享受愛情。（圖／Pinterest、unsplash，下同）

文／女子學

不少人都可能曾有過認為戀愛交往很麻煩，而且即使踏入了戀愛關係之中還是感覺自己始終無法全心投入感情，無法好好享受戀情，總覺得愛情的模樣不如自己預期，究竟彼此是真的不適合？還是別的原因？

最後發現內心抱持著對戀愛產生懷疑與抗拒感，開始感到沮喪卻又不知道該如何解決的困境，久之就產生了想急踩煞車，或者乾脆就抱持著寧願單身生活的心態。因此以下想與大家分享，讓我們透過 5 個方法讓妳來克服心理抵抗的現狀、以更積極的態度享受愛情！

1. 在紙上寫下所有會令妳覺得「戀愛是一件麻煩事」的顧慮與原因

首先 ，把妳認為「戀愛是一件麻煩的事」的眾多原因都把它條列寫出來，先好好探索自己心底的顧慮根源之後，才能真正找到原因，例如：在上一段感情之中是自己過於依賴？患得患失？一廂情願？還是對方對感情經營得漫不經心？是否是自己真的不懂怎麼去愛？抑或是自己被別人傷害的次數太多了？…等各種因愛而生的情感陰影。直面妳的內心並且採取行動是克服煩惱的第一步，之後才能逐漸從中療癒妳的心中糾結。

2. 先別急著和對方拉近距離、建立親密關係

有些人一旦感受到愛情靠近時，就常因為預設最終會有不好的結局而開始退縮、卻步不前；也有些人很不擅長與對方建立深厚緊密的關係，明明已經在戀愛中，卻因為關係變得太緊密而又感到不適應、想急著擺脫眼前的這段關係、漸漸對對方變得不耐煩了？最後自我認知就是認定談感情好困難！

所以如果妳真的打從心底認為戀愛好麻煩的話，那麼不妨嘗試從交異性朋友開始深入了解彼此吧！如此一來就少了開始交往時需要積極維持感情熱度的壓力，對彼此的心裡的矛盾也會減少非常多，說不定就能更坦誠地溝通與往來，並且找到與你價值觀和性格相似的異性，與在許多方面有相同想法的人一起，應該能更容易克服戀愛的問題。

3. 梳理對感情的訴求與重新調整心態

每個人都會對感情有所期待，也會在感情關係中感受到酸甜苦辣到不同滋味，因此在一段戀愛之中雙方的角色是需要能共同經營與成長的共生夥伴，對方的價值觀與態度是否能與妳同調這一點真的非常重要！

戀愛節奏若不同步，雙方便無法在感情上形成凝聚力，久了自然令妳感到愈談愈累，無限循環下去進而加深妳對戀愛關係的顧慮與消極想法。因此妳需要理清自己對感情的訴求、也不要強求這段戀情一定要開出美麗的花朵，而是抱持著健康心態去學習如何經營好一段戀愛關係的心態，進而認真邁向這段戀愛關係。

4. 保持感情間最適當距離、學會彼此信任、也不過分依賴對方

有些人一投入戀愛關係中，就可能會以對方為重心的框架中生活，變得過分依賴對方、把所有時間都花在對方身上，忘了要給彼此保留空間，還失去了自我，也會忽略掉自己身邊許多美好的事情。這樣做也不會讓對方覺得妳很好，反而都是在消磨彼此的感情。

愛情並不是占有，也不是妳生活的全部，妳可以試著重新審視一下現在的感情狀態，是否過於緊密了？是否過份迷戀對方？又或是因為不夠信任對方而隨時想把對方的緊靠在自己身旁？…等。其實妳不需要想太多、不要擔心自己如果失去了愛情就會活不好，也不要想著要在感情裡控制太多事，保持情感獨立，而且要多珍惜自己、欣賞自己、投資自己，才能從容地去經營感情。

5. 多想想感情的積極意義、體會愛情的甜蜜美好

就算交往再久的戀情關係都需要持續不斷的用心維持，才不會因為回歸到生活中的柴米油鹽而感到厭倦使感情溫度遞減。在雙方忙碌的生活中偶爾也需要加入一些驚喜、製造浪漫的儀式，才能在平淡的生活中體會到愛的甜蜜，也才能延續感情的長久，並且一點一點慢慢體會愛的意義，最終昇華為成熟穩定的感情關係。

希望妳能理解到當然談戀愛是需要耐心與用心的，每一個階段都是修煉與學習，也是人生成長中的一個禮物，也不要為了得到完美結果而去強追求什麼，更不能因為覺得麻煩或是內心恐慌而拒絕愛情，請抱持著熱情與放鬆心態去享受妳的戀愛！

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