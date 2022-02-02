「貓眼美甲」絕美晶沙閃爆！7款超夯色可甜可辣，準備預約美甲師

▲貓眼美甲成為必做款式。（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

悄悄已出道好幾年貓眼美甲，沒想到卻在這兩年逆襲成功，聲勢水漲船高，今年更是成為必做款式。貓眼美甲因其隨著光線折射時，閃耀出的光澤與紋理，如同「貓眼」般深邃神秘而得名。其原理是將貓眼指甲油內含的磁粉，透過小磁鐵在甲面上移動，經磁鐵吸附聚集，創造出不同的閃耀線條，在燈光下呈現獨一無二的光澤。

貓眼美甲根據不同的顏色，既適合短甲也適合長甲，且不管是日常微低調或是有特別約會時都閃出質感與品味。現在就來看看有那幾種顏色做在貓眼指甲變得時尚又有氣質：

1. 氣質裸粉

擔心貓眼會太過閃亮搶眼的朋友可以從這色系入們，從淺粉紅到裸色、淡奶色，只要擁有貓眼的光澤就立刻 level up！適合甲片稍微長一點的款式，有著滿滿溫柔小姐姐的感覺喔～

2. 溫暖焦褐系

寒冷的季節，即便是指尖的色彩也來讓溫度上升一點吧！焦糖、泰奶、樹木等顏色在貓眼上多了一分輕盈感。顏色也相當適合秋冬大家喜歡的米色、裸色系穿搭，讓時尚一路到指尖展現漸層感。

3. 冷艷藍灰系

讓白皙美女們白得發光的首選色就是這款，近年很紅的莫藍迪色系就是在原有的顏色中加入一點灰色感，原色就已經很美的藍灰色系在貓眼的加持下，更有著令人著迷的質感又耐看。

4. 復古綠色系

綠色系雖然有許多人不敢嘗試，但也是有一群女孩對於綠色的奧妙與獨特情有獨鍾，且正因為比較少人選擇，更顯得它的特別。近年更因復古風盛行，讓這抹綠在古著的穿搭下更加和諧、擁有專屬於它的魅力。

5. 魔幻炫紫系

如果你也是喜歡嘗試新事物，且有著神秘的獨特風格，這彷彿在奇幻宇宙的迷幻選色想必會讓你迷戀不已。有些紫、有些藍，轉個面有閃著綠色的光澤，多變的面貌就像你一樣有著無限的奇妙魅力。

6. 高冷銀灰系

沒有單灰色有如水泥般的生硬，也沒有鏡面銀色若做上十指就像是鋁箔紙貼好貼滿，貓眼銀灰色有一種高級感，舉手投足又氣勢驚人，像銀飾般好搭又時尚加分。

7. 繽紛混搭色系

當美甲師拿出甲片色卡挑選時，一字排開的貓眼色卡就自成一組美麗的美甲造型，十指做好做滿令人驚艷！滿足顏色選擇障礙的女孩們（小孩才做選擇，我通通要！）

貓眼指甲透過磁吸能夠將閃亮的磁粉做出多種不同形狀，但最近更傾向甲面平均分布磁粉，當光線照耀時能夠在每一處都折射出滿天星星的感覺。且單色也比起其他造型款更加耐看好搭配，推薦給想體驗新款造型的女孩們。

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