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金蘭Ｘ掌門春節禮盒爽辣新年　打貓「啤酒行李箱」走春超威

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記者蔡惠如／綜合報導

再過幾天就要迎來農曆新年，啤酒商品焦點輩出，台灣精釀啤酒品牌掌門，與食品大廠金蘭合作，以「辣、爽」2字推出新春禮盒，意外合拍，且設計也走台式文青風，讓人眼睛一亮，而打貓酒廠再推「啤酒新年旅行禮盒」，超有型的行李箱加上皮革杯墊，要你走春隨時就開喝。

▲新春啤酒禮盒。（圖／金蘭、打貓酒廠提供）

台灣酒廠掌門精釀，與本土食品品牌「金蘭」跨界合作，在2022的春節前推出限定「迎春納福禮盒組」，外盒設計採用手繪風格，包括神采飛揚的龍和氣宇軒昂的舞獅元素，參雜點綴亮金的雲朵，喜氣滿滿，內裝為2款精釀啤酒與2種嚴選香辣醬，配合限量聯名酒杯，話題十足。

冬日微寒，台灣人喜吃鍋物，而除夕年夜飯更是要「圍爐」，頗受好評的金蘭「⿇辣鍋底醬」，以漢方中藥材、天然香料和金蘭釀造醬油的獨家調味為特色，做火鍋湯底能有⿇香帶勁、辣⽽不嗆與溫和好入⼝的口感，跟啤酒最合拍。

▲新春啤酒禮盒。（圖／金蘭、打貓酒廠提供）

盒內酒款「飛龍在天乾一杯」是將帶有香蕉氣息的比利時酵母，結合烘乾橘皮，堆疊上澳洲酒花的甜瓜輪廓，末段衍生出略辣的丁香感；「祥獅獻瑞也獻酒」入口時以啤酒花本身帶出的百香果、荔枝氣息做開頭，尾韻則呈現明顯的酒精味加上淡淡柑橘作為收尾，從眼到舌都有餘韻，售價1,080元，1月底前優惠價888元。

▲新春啤酒禮盒。（圖／金蘭、打貓酒廠提供）▲新春啤酒禮盒。（圖／金蘭、打貓酒廠提供）

而9天新年假期即將到來，代理澳洲BVB（Barossa Valley Brewing）精釀啤酒的打貓酒廠，延續去年的行李箱啤酒風潮，今年新春再推出「啤酒新年旅行禮盒」，採用黑橘配色行李箱放入多樣酒款，包含獨家研發的「第19洞No.19th Hole」，還有無麩質可飲用的「微酒感蘇打-西瓜Watermelon Hard Seltzer」等，隨箱附上皮革杯墊、不鏽鋼杯等Outdoor咖必備小物，走春想放鬆就能輕鬆帶。

▲新春啤酒禮盒。（圖／金蘭、打貓酒廠提供）▲新春啤酒禮盒。（圖／金蘭、打貓酒廠提供）

盒中共有7種風味酒款，主打「第19洞No.19th Hole」芒果小麥啤酒，有醇濃的新鮮芒果滋味與小麥的清爽香氣，後韻加贈水果甘甜；無麩質、低卡路里的「微酒感蘇打-西瓜Watermelon Hard Seltzer」則以西瓜自然的清甜香氣，搭配微微刺激的氣泡清爽解膩，隨時隨地都可以來一瓶，單盒售價2,988元起。

▲新春啤酒禮盒。（圖／金蘭、打貓酒廠提供）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

金蘭, 打貓, 掌門, 啤酒, 春節, 禮盒, 行李箱

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