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入門款萬年曆錶換深邃灰藍色面盤　複雜功能一目了然

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▲▼ 康斯登,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲康斯登經典錶款Highlife Perpetual Calendar Manufacture首次採用灰藍色面盤，308,000元。（圖／康斯登提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

被視為萬年曆最佳入門款的康斯登（Frederique Constant）Highlife Perpetual Calendar Manufacture，今年迎來新色，推出深邃的灰藍色面盤錶款，詮釋日光消失、天空一片黑暗的瞬間色彩，與白色字體形成對比，加上亮面拋光及夜光時標和指針，展現絕佳的可讀性，不變的是面盤中央依然有地球圖案的扭索飾紋，呼應Highlife系列的經典設計。

▲▼ 康斯登,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲康斯登經典錶款Highlife Perpetual Calendar Manufacture的面盤有地球圖案的扭索飾紋。

康斯登Highlife Perpetual Calendar Manufacture萬年曆錶定價308,000元，深具競爭力，面盤清晰顯示指針式日期、星期、月份、閏年與月相顯示，而透明底蓋可欣賞FC-775自動上鍊機械機芯，隨錶附贈海軍藍紋理和縫線橡膠錶帶，加上原本配備的鍊帶，可輕鬆轉換3種風格。

▲▼ 康斯登,萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍傳承系列萬年曆腕錶限量款100，約861,300元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

萬寶龍（Montblanc）傳承系列自製機芯萬年曆腕錶限量款100，則以復古的煙燻焦糖色錶盤搭配18K玫瑰金錶殼，裝載品牌歷時3年研發的利MB 29.22機芯，不僅具萬年曆功能，還配備實用的雙時區與24小時顯示，適合旅行使用，且能藉由錶冠進行雙向調校，簡易的操作模式更添吸引力。

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關鍵字：

萬年曆, Montblanc, 萬寶龍, 康斯登

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