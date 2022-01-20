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吳姍儒腳下高跟鞋是「婆媳關係橋樑」　曝夫家太會逛街買成VIP

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記者鮑璿安 ／台北報導

Roger vivier 今（20日）發表2022 春夏系列，請到即將新婚的藝人吳姍儒演繹，面對婚禮最後倒數中，她搞笑驚人放話：「現在就是準備嘔吐！」不過下秒澄清自己沒有懷孕，而是真的太忙碌導致心情很緊張。此次腳踩品牌婚鞋系列，吳姍儒透露未來的婆婆就是品牌的 VVIP，至於會不會提前送上鞋款孝敬婆婆？她笑說：「那我的扣打就沒了！」

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒新婚前忙裡抽閒來到Roger vivier 2022 春夏系列發佈會。（圖／品牌提供）

吳姍儒腳踩Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，品牌此次推出花鑽訂製服務，可為新人打造專屬的晚宴包、高跟鞋。對於婚禮最後倒數，吳姍儒透露自己和老公都非常緊張，「我是很怕會怠慢長輩，因為演藝圈看著我長大的叔叔伯伯都會來，他（老公）是怕被很多人關注，哪有人怕自己變紅。」因此她忙裡抽閒來到店內逛街，吳姍儒鬆一口氣表示：「今天打扮比較不像平常錄節目，之前私下來逛，店員都沒有發現我。」

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒腳踩Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋 。（圖／品牌提供）

吳姍儒趁機挑選了最新款的運動鞋系列，甚至一雙不夠還去倉庫翻找，她還選中了高度12公分的經典方扣款式，「被我挖到寶，心情舒緩很多。」至於是否要幫未來婆婆選鞋，吳姍儒爆料其實婆婆已經買到變品牌VVIP，鞋櫃打開來全是RV，自認品牌是建立婆媳關係的橋樑，「而且她風格比較女強人，跟我不太一樣，我本人就是各種顏色都愛，繽紛彩色都會吸引到我。」

被問到新婚前，爸爸吳宗憲有何表現？吳姍儒忍不住吐槽，「我爸說結婚是你最快樂的一天，未來你會越來越不快樂，他很故意講，真的很幼稚。」

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒 。（圖／品牌提供）

▲Roger vivier 2022 春夏系列以《Flooded》音樂短劇為背景，Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋；Belle Vivier彩色羅緞方扣跟鞋。（圖／品牌提供）

Roger vivier 2022 春夏系列以《Flooded》音樂短劇為背景，創意總監Gherardo Felloni將中性元素注入高跟鞋，有全新 Viv’ Choc 方扣系列，將方扣以圓滑金屬感打造。吳姍儒演繹的經典花鑽系列，搭配光面緞材質非常有質感；另也有Belle Vivier 系列撞色和羅緞拼接」設計細節適合春夏時節。

關鍵字：

Roger vivier, 2022, 春夏, 吳姍儒

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