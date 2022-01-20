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周興哲嗆李沐「買不起」精品包！　她絕地反擊「一句話」贏了

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記者王則絲／台北報導

藝人周興哲、李沐今（20日）攜手現身PRADA於台北信義新天地A11開設的「冰上快閃店」，一同演繹冬季運動服飾與滑雪主題的造型，兩人因合作即將於1月28日上映的新電影《我吃了那男孩一整年的早餐》私下感情交好，今訪問中還不斷互相拌嘴，周興哲嗆李沐「買不起」精品包，而李沐則絕地反擊「一句話」贏了，讓周興哲苦笑語塞，場面可愛又搞笑。

▲PRADA冰上快閃店。（圖／品牌提供）

▲PRADA冰上快閃店。（圖／品牌提供）

▲周興哲、李沐攜手出席PRADA「On Ice冰上快閃店」活動。（圖／品牌提供）

周興哲、李沐兩人今來到PRADA「On Ice冰上快閃店」，分別示範兩套冬季運動裝造型，先是穿上紅黑幾何圖案設計的羽絨外套，手上還拿著全球僅限量75組的雙板滑雪板；另一套搭以紅、白條紋的深色裝扮，則相當適合日常、休閒運動時的打扮。

快閃店中販售各式冬季運動主題的單品、服裝與配件，逛了一圈後，請周興哲、李沐分別為自己在新電影《我吃了那男孩一整年的早餐》中的角色挑一款單品，李沐替「項微心」選了喀什米爾羊毛製成的手提包，原因很逗趣：「如果去福利社買熱騰騰的食物，就可以放在裡面非常保暖。」但周興哲聽到立馬就吐槽她：「但項微心好像買不起這個包喔。」周興哲則是替身為游泳校隊的「陶宥全」角色，挑了一款防潑水材質的帽Ｔ。

▲PRADA冰上快閃店 。（圖／記者王則絲攝）

▲「早餐CP」周興哲、李沐私下感情好，訪問中不時互嗆。（圖／記者王則絲攝）

而莫名被嗆的李沐也不是省油的燈，下一題，請周興哲與李沐替2022年題一個「字」？李沐便絕地反擊一句話：「你的詞彙量有這麼多嗎？」讓曾留美、真的中文不好的周興哲也只好語塞苦笑，毫無再回擊的餘地：「誰幫她叫UBER！」想把李沐趕離現場，兩人互相拌嘴顯示私下好感情，場面很可愛又搞笑。

▲PRADA冰上快閃店。（圖／品牌提供）

▲PRADA「On Ice冰上快閃店」即日起將於台北信義新天地A11展至2月6日。（圖／品牌提供）

PRADA「On Ice冰上快閃店」即日起將於台北信義新天地A11展至2月6日，像周興哲說的：「大家不能出國，如想要體驗一下滑雪的氣氛，就可以進來這邊逛逛。」On Ice系列焦點單品包括全球限量的滑雪板，以及融入圖騰、精簡卻搶眼的設計感羽絨衣、運動服裝，靴款、樂福鞋，針織衫、頭套，或是毛絨絨材質的漁夫帽、包款。

▲PRADA冰上快閃店 。（圖／記者王則絲攝）

PRADA冰上快閃店 。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA冰上快閃店 。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA冰上快閃店 。（圖／記者王則絲攝）

▲快閃店焦點單品。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

周興哲, 李沐, 我吃了那男孩一整年的早餐, 早餐, 早餐CP, PRADA, 冰上快閃店, On Ice, A11

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