王令麟東森嚴選發威！自然美蟬聯國家級生技醫療品質銅獎、SNQ認證

▲第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章授證典禮，東森集團共獲3項SNQ標章、1項國家生技醫療品質獎－銅獎，由東森自然美董事長廖尚文(中)、東森新零售百貨總經理紀坤傑(右)及東森直消電商執行長王世均出席受獎。

記者林璟倩／台北報導

王令麟領軍東森集團再獲國家級大獎肯定，今(1/20)舉辦第24屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章授證典禮，東森自然美旗下瑞昇醫學美容抱回生技醫療領域的奧斯卡「國家生技醫療品質獎－銅獎」及「SNQ國家品質標章」認證，並由東森自然美董事長廖尚文及東森新零售百貨總經理紀坤傑出席受獎；同集團之ecKare東森直消電商人氣商品「東森活泉精華膠囊」也榮獲SNQ國家品質標章肯定並由東森直消電商執行長王世均出席領獎，東森雙品牌共獲3項SNQ標章、1銅獎，在在驗證王令麟「東森嚴選」的用心與實力。

▲有生技醫療領域奧斯卡之稱的「國家生技醫療品質獎」暨SNQ品質標章認證，是「安全＋品質」的健康消費識別標章。

有生技醫療領域奧斯卡之稱的「國家生技醫療品質獎」暨SNQ品質標章認證，是「安全＋品質」的健康消費識別標章，透過嚴謹的審查機制帶動產業互相提升，今年授證98個企業、124項產品，連全球防疫施打數最多的AZ疫苗也在本屆獲獎，典禮上更有王金平、陳菊等知名政要親自出席頒發見證，顯見獎項之高度與公信力。

近年穩坐國內外大獎常勝軍的東森自然美，繼2020年榮獲SNQ三項大獎之後，這次再度獲得兩項SNQ獎項，並突破自家品牌紀錄以「瑞昇蔘萃回齡撫紋眼霜」榮獲「國家生技醫療品質獎－銅獎」，同時「瑞昇蔘萃回齡青春露」也獲「SNQ國家品質標章」認證，一舉成為SNQ蔘萃雙星，全面賦予女性肌膚補氣潤澤，實現理想中的年輕肌光采。

▲廖尚文認為東森自然美研發團隊實力堅強，並透過產官學醫等跨領域意見交流持續精進而受消費者喜愛。

廖尚文表示，東森自然美再次獲得國家生技醫療品質獎肯定，源自我們多年來在研發上的堅持，東森自然美已有50年歷史，自己擁有實力堅強的團隊開發商品，秉持人證、物證、科學作見證的理念，持續結合科學的方法推出天然高端的優質商品，透過對東方女性皮膚的研究以及肌膚監測所得到的大數據，加上上市前經過百人測試，來確保產品的安全與有效性。尤其在東森加入自然美之後，除了投入5千萬打造最高規格生技研發中心，每年不定期舉辦產學高峰會，結合來自哈佛、台大、陽明、弘光科大等博士級專家學者加入團隊交流意見，持續精進技術及服務，確保商品開發符合消費者期待與市場潮流，也希望我們以東森嚴選精神打造的產品能持續讓消費者滿意與喜愛。

▲紀坤傑透露此次獲獎蔘萃系列單月業績破億，銷售坪數堪比1座101高度。

紀坤傑也表示，東森自然美持續透過產學合作、包括及新光醫院醫學美容及皮膚科專家等，共同探討台灣女性亟欲改善的肌膚問題，提升有感保養體驗，透過產學合作不僅持續推出優質產品，也敦促品牌研發升級及企業優化。此次獲獎的蔘萃系列商品深受消費者喜愛，光2021年11月單月業績就賣破億元，銷售瓶數堪比１座101的高度，顯見市場口碑，未來東森自然美將持續努力研發及推動產品升級，很高興此次獲獎，感謝評審團及專家對自然美保養品的品質給予極高的肯定。

▲為分享國家級喜悅，東森自然美大方推出現省萬元以上「自然美瑞昇50周年蔘萃禮盒組」並加碼虎年刮刮卡，讓大家虎嗨蔘一整年。

新年之初就捎來獲獎喜訊，對東森自然美團隊是一大鼓舞，為與消費者分享榮獲SNQ銅獎及兩項認證的「國家級喜悅」，特別針對此次獲認證商品祭出優惠，大方推出現省萬元以上的「自然美瑞昇50周年蔘萃禮盒組」，內含蔘萃回齡青春露（NT$4,880）、蔘萃回齡能量安瓶14天（NT$9,880元）、蔘萃多肽秘齡霜（NT$7,200元）及蔘萃回齡撫紋眼霜（NT$4,680）等4件經典蔘萃系列商品一次到位，可深層滋潤、防止肌膚衰老、重拾肌膚年輕活力！「自然美瑞昇50周年蔘萃禮盒組」原價NT$26,640，限時特惠價NT$12,980，活動期間即日起-111/3/31，另外再贈「虎年虎你漂亮刮刮卡」，最大獎有機會抽中iphone13，快來試手氣同時讓自己升格「國家級美人」，虎嗨蔘一整年。