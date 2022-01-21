必搶情人節限定美妝！diptyque玫瑰之水淡香精　YSL紅絲絨唇膏＋氣墊美翻天

▲情人節限定美妝陸續登場中。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

每年2月的重點，除了新春年節，還有充滿浪漫氛圍的情人節也不能錯過！隨著節日倒數中，情人節限定美妝早已陸續出爐，像是每年都引發眾多男生排隊買禮物的YSL，今年「熾熱絨情系列」把熱賣唇彩和氣墊換上超時尚的漸層紅絲絨包裝，顏值高到爆表；香氛品牌diptyque則是為熱賣10年的經典玫瑰之水推出淡香精版和4款限量香氛蠟燭，又香又美，很值得搶一波。

▲YSL全新「熾熱絨情」限定系列。



YSL每次推出的情人節限定，不僅勾起女生的搶購慾，更是許多男生情人節送禮的頭號選擇。而今年的情人節限定「熾熱絨情」系列更美出新高度，將奢華緞面唇膏、「小黑條」及恆久完美氣墊等3款人氣商品換上超時尚搶眼的漸層紅絲絨限定包裝，猶如訂製服般的奢華高質感外殼，光看就讓人想全包！

▲YSL 奢華緞面唇膏 熾熱絨情限定版，NT$1,380；奢華緞面絨霧唇膏 熾熱絨情限定版，NT$1,380。



限定「熾熱絨情」系列為兩大經典暢銷唇彩：「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏和經典「金方管」奢華緞面唇膏，各推出NO.21和NO.1966兩款人氣熱賣色號，其中「小黑條」更是首次推出NO.1966色選。

▲model唇部實擦為奢華緞面唇膏＃21；奢華緞面絨霧唇膏＃1966。



奢華緞面唇膏#21是黃皮擦也顯白的優雅復古紅，絲滑質地搭配偏深的紅色，可甜美優雅，厚塗則一秒顯氣場；「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏則是首次推出高級訂製色號#1966，薄塗是橘調豆沙色，厚塗則是時尚感爆棚的暖調棕紅色。

▲YSL 恆久完美氣墊粉餅 熾熱絨情限定版，NT$2,500。



被譽為「全球最美氣墊」的恆久完美氣墊粉餅，有著獨特「超持久抗汗微粒」和多款植物精萃調和成的植萃霧光複方，擁有長效保濕力的同時，能輕薄貼合肌膚且完美遮瑕不厚重，打造薄透自然的微霧光美肌。而熾熱絨情限定版換上漸層感紅絲絨粉盒，更是美上加美。

▲上市期間還有限量禮盒包裝服務。



YSL更同步推出「限量熾熱絨情禮盒」，消費滿額即可以享有情人節限定包裝服務。於1/21起，消費任2支唇膏值可獲得「熾熱絨情迷你提袋包裝」；而單筆消費滿NT$4,000即享「熾熱絨情小方形禮盒」；滿NT$6,000即享「熾熱絨情大方形禮盒」；滿NT$8,000即享「熾熱絨情心形禮盒」，且任一「熾熱絨情禮盒」都可享同款限量提袋包裝，並可再獲得「奢華緞面唇膏」mini版乙支。

▲diptyque 2022限量玫瑰之水淡香精，75ml，NT$5,000。



diptyque今年特別以10年暢銷的經典「玫瑰之水淡香水」為主角，推出情人節限量系列，不僅有全新姊妹款香氛「玫瑰之水淡香精」，還延伸出4款限量香氛蠟燭，為經典玫瑰香調家族更錦上添花。

由調香師Fabrice Pellegrin與diptyque攜手調製的全新「玫瑰之水淡香精」，在演藝原初兩種玫瑰原料的同時，將其萃取為濃縮精華，令香氣更顯馥郁，並巧妙融入洋薊清香、荔枝果香及洋甘菊甜香。

▲diptyque 2022限量香氛蠟燭，190g，NT$2,450。



為歌頌玫瑰之水淡香水，並迎接淡香精的誕生，diptyque更特別推出4款限量版香氛蠟燭，每款分別搭配獨家燭杯圖案。除了玫瑰香氛蠟燭外，更加入3款全新香調：洋甘菊、荔枝和洋薊。

diptyque更找來美國著名花藝師Maurice Harris攜手合作，以玫瑰之水淡香精的香氣創作出一束花束，除了玫瑰外，更包含了洋甘菊、荔枝、洋薊、天堂鳥、翠卻花等。而當4款限量香氛蠟燭同時燃燒，所產生的迷人香氣即瞬間還原Maurice Harris所創作的經典花束。

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