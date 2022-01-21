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10萬以內百搭珍珠款式出列　結合幾何金屬線條耐看

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▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI a fine balance 珍珠耳環，98,400元。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歲末年終想買一件珠寶犒賞自己一年來的辛苦，除了各大品牌的經典款值得入手外，容易搭配的珍珠也是優質選擇，特別是結合幾何金屬線條的單顆珍珠，無論是正式場合、上班造型或休閒穿搭都能完美搭配，預算抓在10萬元以內便能入手日本知名品牌TASAKI與MIKIMOTO的珍珠作品。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI a fine balance珍珠項鍊，95,200元。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI a fine balance珍珠戒指，69,800元。

TASAKI最新力作為a fine balance系列，運用黃K金創作彷彿自由流動的線條，繞成環圈的兩端各鑲有一顆珍珠，好似漂浮在K金之上，共有2款耳環、項鍊與戒指等款式，當中戒指因為延伸的線條，戴起來還有指間戒的吸睛效果。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO珍珠Y字墜鍊，30,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO 18K金搭配單顆Akoya珍珠墜鍊，35,000元。

MIKIMOTO近期也發表百搭的珍珠項鍊，包括長度約60公分與80公分的珍珠鍊結項鍊，以及18K金環圈點綴單顆Akoya珍珠墜鍊、可調整垂墜長度的珍珠Y字鍊，簡潔俐落的設計風格沒有過時問題，作為寵愛自己的禮物再適合也不過。

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關鍵字：

珍珠, MIKIMOTO, TASAKI

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