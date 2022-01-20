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彷彿置身大自然！紓壓居家香氛盤點，心情變得好療癒

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▲▼紓壓居家香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲居家香氛舒服宜人，妝點好心情。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

好久沒有拿下口罩，在大自然中盡情享受天然花草氣息，這時候善用居家香氛，像是蠟燭或是擴香，閉上眼睛彷彿就處在讓人放鬆的戶外，煩躁心情也能瞬間恢復平靜，宜人的氣息就是有股神奇魔力。

▲▼紓壓居家香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲Vana Candles 經典再現 Älva 妖精瑞典天然植物蠟香氛蠟燭，綠意草本調，200g，1,180元。

前調清爽的柳樹香氣，融合馥郁的柑橘風味，搭配上基調的檀香木及荳蔻點綴，使空間帶來清新芬芳的氣息，進而讓心情恢復穩定放鬆的情緒，也能紓緩日常生活中所累積的壓力，令內心如湖泊般平靜。

▲▼紓壓居家香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲NAMUA Peony Blossom 牡丹新年限定 精油香氛蠟燭，200g，1,500元。

品牌特別為新年推出的牡丹限定，前調以清新的檸檬草及佛手柑為序幕，聞起來香而不膩，接著慢慢瀰漫出來嬌豔的盛開牡丹花，巧妙融入大馬士革玫瑰、三色堇的芳香，最後再揉以麝香、廣藿香、檀木，讓人印象深刻。

▲▼紓壓居家香氛盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON經典薰香組，450ml (25週年限量版) ，3,280元。

透過插畫家Gabriella Barouch獨特視野，為SABON最經典香氣PLV帶來全新的設計與詮釋，為歷史悠久的香氛記憶切入全新視角。PLV（廣藿香、薰衣草、香蘭）將三種香調和協調在一起，讓氣味巧妙融合且若隱若現，有人感受到的是層次豐富的辛香，有人感受的則是顛覆嗅覺的暖甜。

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關鍵字：

香氛, 擴香, 蠟燭

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