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路易莎董事長瘦30公斤秘訣！「開會也在運動」親推碳循環飲食

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▲路易莎 。（圖／品牌提供）

▲路易莎董事長黃銘賢瘦身有成，4年狂甩30公斤 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

連鎖咖啡路易莎董事長黃銘賢瘦身有成，4年前他愛上健身，從99公斤一路甩脂30公斤變身肌肉男，今（20日）黃銘賢站台全台首家「路易莎生活運動館」，他現場分享瘦身心路歷程，笑稱已經把健身當成情人，甚至會邊開會邊運動。

43歲黃銘賢熱愛健身，習慣運動前來一杯咖啡，可有效提高燃脂速度、無氧作功能力，因此運動效能也更好，他靈機一動將這個理念實踐，開幕全台首家「路易莎生活運動館」CITYLINK松山貳號店，讓民眾運動與咖啡無縫接軌。黃銘賢工作忙碌，但他堅持每天睡到8小時：「有在健身的人睡眠一定要夠，我開會的時候也會邊運動，一天至少健身一個半小時。」

▲路易莎 。（圖／品牌提供）

▲黃銘賢推薦瘦身族運動搭配碳循環飲食 。（圖／品牌提供）

他依靠碳循環飲食慢慢瘦到理想狀態，依每天的運動量高低，來決定碳水化合物的攝取。黃銘賢強調自己不會完全拒絕澱粉，因他過去曾試過完全零油脂的減肥方式，後來變得身體都很乾燥，完全沒油脂並不好，黃銘賢建議瘦身族可試著一周5日碳水少一點，剩下2天回到正常，「如果做碳循環，慢慢去做，搭配運動才不會變成泡芙人，保留適當脂肪會比較好。」

關鍵字：

路易莎, 黃銘賢, Self room, 咖啡, 瘦身, 運動

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