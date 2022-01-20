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魔鬼藏在細節裡！冬季「護唇特搜」，別讓暗沉毀了你的美

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▲▼冬季護唇盤點。（圖／品牌提供）

▲雙唇比想像的脆弱，更要悉心照顧。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

魔鬼藏在細節裡，別摘下口罩露出暗沉雙唇，讓你大扣分，嘴唇是臉部肌膚最脆弱敏感的部位,也是最常忽略的保養，唇部沒有汗腺與皮脂腺，使得水分容易流失，加上紫外線及外界刺激物的侵略，容易出現乾燥脫皮、唇色暗沉等問題。

▲▼冬季護唇特搜。（圖／品牌提供）

▲LA MER 海洋拉娜星砂柔化修護唇膜，15g，3,100元。

結合天然植萃多面糖粒結晶的唇膜，除了粉嫩外觀、清甜香氣，更添加品牌核心成分，擁有優秀修復力且幫助舒緩，結合兩種不同尺寸的天然植萃多面糖粒結晶、海洋微量礦物質及富含營養的褐藻，養護雙唇超有感。

▲▼冬季護唇特搜。（圖／品牌提供）

▲LÜK BEAUTIFOOD 維他命C潤唇花蜜精萃，10ml，1,080元。

富含玫瑰果、沙棘、胡蘿蔔、薑黃等天然植物萃取，幫助柔嫩雙唇、提升唇部保護力及舒緩乾裂的不適感。特別添加海藻膠原蛋白，使讓雙唇更水潤飽滿。搭配粉紅石英滾珠塗抹，保濕、按摩一次到位。

▲▼冬季護唇特搜。（圖／品牌提供）

▲Grown Alchemist 歲月潤色唇膏雙色組（內含裸色純白、裸色玫瑰各1支），1,200元。

品牌以LIP-LOVE為名，首度推出期間限定販售的潤色唇膏組合。歲月修護潤色唇膏，以滋潤卻不油膩的質地，打造霧面質感的時尚裸唇。添加可以刺激皮膚產生膠原蛋白和玻尿酸的三胜肽，協助減少皺紋和細紋，使雙唇看起來更加飽滿光滑、年輕豐潤。

►吃出好皮膚！「7種水果」養顏美容，越吃皮膚越好

關鍵字：

護唇, 護唇膏, 唇膜, 潤唇, 去角質

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