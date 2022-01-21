UNIQLO與「熊大」聯名推超Ｑ虎年T恤！GU滿額送「虎年對杯」必收藏

記者王則絲／台北報導

春節近在咫尺，大家買好走春時想穿的新衣服了嗎？UNIQLO於今（21日）起至2月10日推出「新年節」，展開春季新品首次的限定優惠，且不只有因應虎年推出的新UT系列，竟還帶來與「臺虎精釀」的聯名啤酒！GU亦從今起至2月6日舉行新春優惠活動，男女裝冬季外套單品通通祭出超殺價，滿1,500元還會送一組超可愛的「虎年好運對杯」。

【UNIQLO】

▲防潑水寬版連帽外套，1/21-1/27期間限定NT$990起、特級彈性Skinny高腰牛仔褲，1/21-1/27期間限定NT$990。（圖／品牌提供）



UNIQLO於「新年節」祭出早春限定優惠，針對受歡迎的防潑水連帽外套、Skinny高腰牛仔褲等單品進行降價。

為呼應虎年，UNIQLO特別與LINE FRIENDS合作推出虎年主題的UT系列，讓LINE FRIENDS角色們如熊大、兔兔、莎莉，裝扮成老虎的模樣，現身於T恤上頭，大人、小孩的款式都同步推出，讓全家大小可以一起穿著出門走春。

▲LINE FRIENDS虎年UT。（圖／品牌提供）



另外，UNIQLO更首次找來「臺虎精釀」聯名合作客製化UTme，設計出多款具有吉祥寓意的可愛圖樣讓民眾挑選，搭配諧音哏標語，非常有台味！且不只有衣服，雙方這次還特別推出限量12萬瓶的「聯名長島冰啤」，將於7-11、全家、家樂福、City’super、微風超市（微風南山、微風復興）、誠品（知味市集）、黑虎宅速配指定通路陸續上市，大過年一定要喝一杯的！

▲UNIQLO X 臺虎精釀 UT。（圖／品牌提供）



▲UNIQLO X 臺虎推出聯名長島冰啤。（圖／翻攝自粉絲團）

▲活動首週不限金額贈福虎開運春聯乙組、滿1,000元贈福虎開運杯墊2入組乙組，1/28-2/3單筆消費滿2,000元好禮2選1：福虎文青玻璃杯2入組乙組或丹寧手提包乙個。（圖／品牌提供）

【GU】

GU「虎力全開」新春優惠活動精選男女童裝，推出190元起的超值優惠。從冬季最重要的穿搭單品「外套」下手，包括男裝防風連帽外套、女裝開襟外套，都是清單中時尚、價格兼具的必入手單品。且本次優惠連開工穿搭都顧到了！女裝西裝外套、男裝襯衫⋯⋯也都有不到千元的甜價。

▲男裝防風連帽外套推出開運限定價590元、女裝棉質混紡雙口袋開襟外套推出限定價690元。（圖／品牌提供）

不讓UNIQLO專美於前，GU在虎年找來插畫家ericoco合作，活動首四日不限金額即贈插畫家聯名虎年開運紅包袋，且(1/28-1/30)指定期間，於GU實體店舖或網路商店單筆消費滿1,500元，即贈每日限量「GU X 插畫家ericoco虎年好運啤酒對杯」，超可愛的外型值得收藏。

▲1/28-1/30至GU實體店舖或網路商店消費滿1,500元，即可獲得「GU X 插畫家ericoco虎年好運啤酒對杯」。（圖／品牌提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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