你喝對了嗎？網曝「喝茶最佳時間表」，原來早餐要喝紅茶

▲喝茶「喝對時間」很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，偶爾就想來杯茶，好好放鬆一下，但你知道喝茶也有時間表嗎？根據研究指出，早上適合喝紅茶、壓力大的時候適合喝綠茶，你喝對了嗎？

早餐後 喝紅茶

紅茶可以促進身體血液循環，增加大腦的供血量，因此紅茶絕對是早餐的好良伴，提醒茶類中含有咖啡因，不適合空腹飲用，容易造成胃部不適，甚至容易心悸，若真的要喝建議加上一點鮮奶，較能幫助緩解不適症狀。

中午 喝白茶

午餐時喝杯解膩的茶，再好也不過，建議中午時間可以清淡的白茶，不只可以解膩，若胃口不好更能幫助促進食慾。

下午 喝綠茶

人體在下午容易肝火旺，綠茶可以幫助去火、解毒，另外因為綠茶富含維他命E和茶多酚，對於抗氧化、預防衰老很有助益，多喝綠茶對人體好處多多。

晚餐後 喝黑茶

黑茶或是熟普洱較為溫醇不刺激，即便是晚上飲用也不怕會影響睡眠，而且黑茶能夠幫助分解體內多餘脂肪，暖胃同時又助消化。

壓力大 喝綠茶

綠茶中含有茶氨酸，能幫助鎮靜心情，進一步控制緊張焦慮情緒，人放鬆後整個人壓力釋放，疲憊都被拋到腦後。

傷心難過 喝奶茶

傷心時很建議喝含有甜份的奶茶，甜味會向大腦發送訊號，使大腦皮層區分泌多巴胺，而多巴胺會使人愉悅快樂，能幫助你化解難過的心情。

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