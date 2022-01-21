fb ig video ETtoday search mobile

你喝對了嗎？網曝「喝茶最佳時間表」，原來早餐要喝紅茶

>

▲▼網曝「喝茶最佳時間表」。（圖／Unsplash）

▲喝茶「喝對時間」很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，偶爾就想來杯茶，好好放鬆一下，但你知道喝茶也有時間表嗎？根據研究指出，早上適合喝紅茶、壓力大的時候適合喝綠茶，你喝對了嗎？

早餐後 喝紅茶

紅茶可以促進身體血液循環，增加大腦的供血量，因此紅茶絕對是早餐的好良伴，提醒茶類中含有咖啡因，不適合空腹飲用，容易造成胃部不適，甚至容易心悸，若真的要喝建議加上一點鮮奶，較能幫助緩解不適症狀。

▲▼網曝「喝茶最佳時間表」。（圖／Unsplash）

中午 喝白茶

午餐時喝杯解膩的茶，再好也不過，建議中午時間可以清淡的白茶，不只可以解膩，若胃口不好更能幫助促進食慾。

下午 喝綠茶

人體在下午容易肝火旺，綠茶可以幫助去火、解毒，另外因為綠茶富含維他命E和茶多酚，對於抗氧化、預防衰老很有助益，多喝綠茶對人體好處多多。

▲▼網曝「喝茶最佳時間表」。（圖／Unsplash）

晚餐後 喝黑茶

黑茶或是熟普洱較為溫醇不刺激，即便是晚上飲用也不怕會影響睡眠，而且黑茶能夠幫助分解體內多餘脂肪，暖胃同時又助消化。

壓力大 喝綠茶

綠茶中含有茶氨酸，能幫助鎮靜心情，進一步控制緊張焦慮情緒，人放鬆後整個人壓力釋放，疲憊都被拋到腦後。

▲▼網曝「喝茶最佳時間表」。（圖／Unsplash）

傷心難過 喝奶茶

傷心時很建議喝含有甜份的奶茶，甜味會向大腦發送訊號，使大腦皮層區分泌多巴胺，而多巴胺會使人愉悅快樂，能幫助你化解難過的心情。

►吃出好皮膚！「7種水果」養顏美容，越吃皮膚越好

關鍵字：

喝茶時間表, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

韓孝周取代朴信惠代言大位！　172公分模特兒身材粉絲全驚艷

韓孝周取代朴信惠代言大位！　172公分模特兒身材粉絲全驚艷

吳姍儒腳下高跟鞋是「婆媳關係橋樑」　曝夫家太會逛街買成VIP

吳姍儒腳下高跟鞋是「婆媳關係橋樑」　曝夫家太會逛街買成VIP

路易莎董事長瘦30公斤秘訣！「開會也在運動」親推碳循環飲食

路易莎董事長瘦30公斤秘訣！「開會也在運動」親推碳循環飲食

永遠不會離開閨蜜的三大星座！TOP1最重感情，好友都是5年以上 喜歡獨處的人的4種特質　「能自我修復，內心更強大」 周興哲嗆李沐「買不起」精品包！　她絕地反擊「一句話」贏了 魔鬼藏在細節裡！冬季「護唇特搜」，別讓暗沉毀了你的美 天生老靈魂星座Top 3 ！　第一名比同齡人成熟，早已經看破人生 吃出好皮膚！「7種水果」養顏美容，越吃皮膚越好 日網瘋傳「一張圖看見4種狀態」！　超準心測公開成功秘訣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面