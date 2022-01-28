fb ig video ETtoday search mobile

運用自身生長因子修復肌膚　PLT凍晶成醫美術後神隊友

>

▲近期醫學上開始強調自體修復功能，像是調整飲食、作息等；隨著科技進步，現在也更進一步出現運用自身血小板中生長因子的相關技術，因為萃取於自體，降低使用時排斥風險的產生。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

新的一年讓自己變得更美更自信，是不少人心中的期待。有些人選擇靠醫美來進行改善，像是雷射、微整、玻尿酸等，都是常見的改善方式。近期在醫學上，也開始強調自體修復功能，例如調整飲食、作息健康；而隨著科技進步，現在也出現了運用自身血小板中生長因子的相關技術。

▲運用自身生長因子　醫美術後神隊友▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲醫美診所院長林主培。（圖／記者楊詩益攝）

醫美診所院長林主培表示，「血小板基本功能是凝血與促進傷口癒合，另外血小板也富含生長因子，而其在經過活化後會釋放出生長因子，來促進我們人體組織的生長與修復。PLT生長因子凍晶是透過專業人員進行抽血之後，將血液進行離心分層動作，再萃取出當中比較高濃度的血小板血漿，然後會將其凍晶化，再進行真空封瓶及放射線滅菌，並會測定其中生長因子濃度，以作為定量使用。凍晶化的血小板在遇到液體回溶時，會釋放出生長因子，來促進我們皮膚裡面纖維母細胞達到活化。」而在醫美領域中，PLT生長因子凍晶可在術後搭配使用；因為是萃取於自體，排斥風險產生機會也大大降低。

▲運用自身生長因子　醫美術後神隊友▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼皮秒雷射後臉上會有微小傷口，可搭配PLT生長因子凍晶使用，讓血小板進到皮膚中使它發揮作用。（圖／記者楊詩益攝）

▲運用自身生長因子　醫美術後神隊友▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

醫美診所院長林主培進一步補充提到，「像是我們在打皮秒雷射的時候，臉上會有一些微小傷口，就可以搭配PLT生長因子凍晶使用，微小傷口可以讓血小板進到皮膚當中來使它發揮作用；另外也可以搭配填充物治療，或者是雷射、電波音波治療。基本上在抽血的前三天，會建議先避免熬夜跟喝酒，而在抽血當天要避免空腹還有生理期。在使用PLT後，建議平常要多加強保濕與防曬。另外如果說本身有一些血小板疾病、慢性疾病、或者身體狀況不佳，我們會建議先不要使用；如果有一些血液疾病，或者在服用抗凝血劑、懷孕或其他疾病的話，建議要先諮詢專業醫師。」

▲運用自身生長因子　醫美術後神隊友▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼PLT生長因子凍晶是由專業人員抽血後，將血液進行離心分層，再萃取高濃度的血小板血漿。（圖／星醫美學提供）

▲運用自身生長因子　醫美術後神隊友▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

想要美的健康、美的安全，除了專業諮詢不能少，同時別忘評估自身身體狀況，謹慎選擇療程的輔助小幫手，才能讓自己擁有更亮麗人生。

了解更多：https://bit.ly/3rcYkWG

關鍵字：

醫美, PTL, 林主培

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師傳授「雷射不反黑」秘訣，原來術前也有大學問

皮膚科醫師傳授「雷射不反黑」秘訣，原來術前也有大學問

注射玻尿酸除皺5層關卡　必須嚴防凸出的腫塊副作用

注射玻尿酸除皺5層關卡　必須嚴防凸出的腫塊副作用

悄悄變美！皮膚科醫師解析6種年節可做醫美輕保養

悄悄變美！皮膚科醫師解析6種年節可做醫美輕保養

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開 歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨 營養師曝「年節點心」熱量排行榜！花生糖小小一份就破500卡 昆凌懷孕美如少女！私下是面膜控、洗澡靠它滋養全身 「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭 網實測超準！「找廁所」心理測驗，秒測你的愛情盲點 超多人都做錯！5個香氛蠟燭小常識，用嘴吹熄超NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面