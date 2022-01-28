運用自身生長因子修復肌膚　PLT凍晶成醫美術後神隊友

▲近期醫學上開始強調自體修復功能，像是調整飲食、作息等；隨著科技進步，現在也更進一步出現運用自身血小板中生長因子的相關技術，因為萃取於自體，降低使用時排斥風險的產生。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

新的一年讓自己變得更美更自信，是不少人心中的期待。有些人選擇靠醫美來進行改善，像是雷射、微整、玻尿酸等，都是常見的改善方式。近期在醫學上，也開始強調自體修復功能，例如調整飲食、作息健康；而隨著科技進步，現在也出現了運用自身血小板中生長因子的相關技術。

▲醫美診所院長林主培。（圖／記者楊詩益攝）

醫美診所院長林主培表示，「血小板基本功能是凝血與促進傷口癒合，另外血小板也富含生長因子，而其在經過活化後會釋放出生長因子，來促進我們人體組織的生長與修復。PLT生長因子凍晶是透過專業人員進行抽血之後，將血液進行離心分層動作，再萃取出當中比較高濃度的血小板血漿，然後會將其凍晶化，再進行真空封瓶及放射線滅菌，並會測定其中生長因子濃度，以作為定量使用。凍晶化的血小板在遇到液體回溶時，會釋放出生長因子，來促進我們皮膚裡面纖維母細胞達到活化。」而在醫美領域中，PLT生長因子凍晶可在術後搭配使用；因為是萃取於自體，排斥風險產生機會也大大降低。

▲▼皮秒雷射後臉上會有微小傷口，可搭配PLT生長因子凍晶使用，讓血小板進到皮膚中使它發揮作用。（圖／記者楊詩益攝）

醫美診所院長林主培進一步補充提到，「像是我們在打皮秒雷射的時候，臉上會有一些微小傷口，就可以搭配PLT生長因子凍晶使用，微小傷口可以讓血小板進到皮膚當中來使它發揮作用；另外也可以搭配填充物治療，或者是雷射、電波音波治療。基本上在抽血的前三天，會建議先避免熬夜跟喝酒，而在抽血當天要避免空腹還有生理期。在使用PLT後，建議平常要多加強保濕與防曬。另外如果說本身有一些血小板疾病、慢性疾病、或者身體狀況不佳，我們會建議先不要使用；如果有一些血液疾病，或者在服用抗凝血劑、懷孕或其他疾病的話，建議要先諮詢專業醫師。」

▲▼PLT生長因子凍晶是由專業人員抽血後，將血液進行離心分層，再萃取高濃度的血小板血漿。（圖／星醫美學提供）

想要美的健康、美的安全，除了專業諮詢不能少，同時別忘評估自身身體狀況，謹慎選擇療程的輔助小幫手，才能讓自己擁有更亮麗人生。

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