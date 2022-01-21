凱特王子妃暖抱「狗醫生」　焦糖色穿搭與小狗融為一體

▲威廉王子與凱特馬不停蹄拜訪醫療機構，凱特穿Massimo Dutti長版駝色大衣。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國威廉王子與凱特王子妃公務不少，昨前往英國西北部的蘭開夏拜訪當地醫院如何度過新冠肺炎緊繃時期，同時也拜訪慈善組織了解如何幫助有藥癮、酒癮走出新人生。夫婦倆還與即將訓練成陪伴病人的「狗醫生」相見歡，一身焦糖色系裝扮的凱特抱著這隻名為Alfie的貴賓狗逗弄，顏色恰好融為一體，可愛小狗瞬間變身為最時尚的配件。

▲凱特身材纖瘦，成功駕馭貼身的高領針織洋裝。（圖／路透社）

昨凱特同樣舊衣重穿，重新組合搭配出新意，身穿貼身的Reiss高領針織洋裝，必須身材如她一般纖瘦才能成功駕馭，而長版駝色大衣出自Zara姊妹牌Massimo Dutti的長版駝色大衣，再搭配麂皮長筒靴，俐落有型。

▲凱特開心抱著未來的狗醫生，她的焦糖色系穿搭與小狗毛色融為一體。（圖／路透社）

喜愛動物的凱特昨見到將訓練成陪伴病人的可愛狗醫生Alfie，忍不住抱進懷中，露出開心的笑容，她還開玩笑說家裡的狗見到她這模樣，可能會吃醋難過。據悉她與威廉王子飼養的狗2020年過世後難過不已，直到凱特的弟弟詹姆斯密道頓送他們一隻幼犬，才填補了他們的失落。

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