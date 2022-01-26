春節來場豪華野營、捏陶體驗！「10項活動」不管出門或在家假期都精采

實習記者吳昀庭／綜合報導

春節連假快到了，如果還沒有安排，這裡幫你從「郊外出遊」、「巧手培養」、「靜心練習」、「身心療癒」、「宅家手作」5大類裡，挑選出10項有趣的活動提案，不管是外出或待在家，假期都能過得精采。

【郊外出遊】

1.南投炭寮 九十路公車 來去茶園村落住一晚 2天1夜旅行

趁著春節連假，來場2天1夜的深度小旅行吧！南投的炭寮村是清幽的茶園村落，讓你遠離城市紛擾，用緩慢步調探索大自然，體驗跟茶相關的活動。

▲春節可以去南投炭寮茶園村落住一晚。（圖／Pinkoi提供，下同）



2.野夥戶外工作室 高島縱走豪華野營2天1夜

近年來露營活動非常盛行，如果是怕辛苦的新手，可以參與這個2天1夜豪華野營行程，精選裝備讓你在戶外也能過得舒適，並提供豐盛的料理饗宴，滿足大家的味蕾，顛覆你對野炊的想像。

【巧手培養】

1.仰式漂浮 水泥微景觀手作

春節假期可以與職人一起培養美感，水泥微景觀手作課帶你用環境友善的水泥材料製作場景模型，再注入樹脂作為水景，並以浪漫乾燥花點綴，打造出夢幻高山湖或神秘海島。

2.Kuwado手捏陶體驗

手捏陶體驗帶你從無到有，用土形塑、製作出一件質感陶器，過程中能享受一段靜心的時間，讓身心疲勞得以緩解，成品不管是自用或送禮都很適合。

【靜心練習】

1.印象美學 立體花畫體驗

連假快藉由手繪創作來療癒心靈，帶你感受如抹奶油般絲滑的顏料質感，用層層堆疊的細緻筆觸，細心紀錄生活中的美好事物。

2.PressPlay Academy軟筆手寫字體驗

不喜歡畫畫，可以試試軟筆手寫字課程，帶你重新體驗手寫的魅力，打造屬於你的風格字體。

【身心療癒】

1.花事 脈輪水晶療癒體驗

新的一年想把困擾、衰事趕走，擁有全新氣象，就跟著專業師資，透過靈擺查探隱藏在內在的能量指數，來場水晶療癒修復。

2.cocoon lab 飄浮頌缽體驗

想找回心靈的平靜，可以試試頌缽體驗，透過缽的共振，可以直達細胞深處，將磁場轉化、微調身體各器官的頻率，帶來深層放鬆，還能緩解緊張與壓力、改善睡眠品質、排除負面能量。

【宅家手作】

1.認真做無聊事 Hungry Tiger 新春DIY材料包

春節不愛人擠人，只想待在家，可以用材料包親手製作一隻應景老虎，與家人玩「送羊入虎口」的遊戲，透過刺激的機關設計，炒熱家中氣氛。

2.日本光雕 手作光雕片春聯組

春節家裡都會放一些應景的裝飾，除了用買的，也可以親手製作，手作光雕片春聯組讓你體驗日本光雕藝術的美好，輕鬆打造兼具喜氣與美感的春聯。

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