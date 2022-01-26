fb ig video ETtoday search mobile

春節來場豪華野營、捏陶體驗！「10項活動」不管出門或在家假期都精采

>

實習記者吳昀庭／綜合報導

春節連假快到了，如果還沒有安排，這裡幫你從「郊外出遊」、「巧手培養」、「靜心練習」、「身心療癒」、「宅家手作」5大類裡，挑選出10項有趣的活動提案，不管是外出或待在家，假期都能過得精采。

【郊外出遊】

1.南投炭寮 九十路公車 來去茶園村落住一晚 2天1夜旅行

趁著春節連假，來場2天1夜的深度小旅行吧！南投的炭寮村是清幽的茶園村落，讓你遠離城市紛擾，用緩慢步調探索大自然，體驗跟茶相關的活動。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

▲春節可以去南投炭寮茶園村落住一晚。（圖／Pinkoi提供，下同）

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

2.野夥戶外工作室 高島縱走豪華野營2天1夜

近年來露營活動非常盛行，如果是怕辛苦的新手，可以參與這個2天1夜豪華野營行程，精選裝備讓你在戶外也能過得舒適，並提供豐盛的料理饗宴，滿足大家的味蕾，顛覆你對野炊的想像。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

【巧手培養】

1.仰式漂浮 水泥微景觀手作

春節假期可以與職人一起培養美感，水泥微景觀手作課帶你用環境友善的水泥材料製作場景模型，再注入樹脂作為水景，並以浪漫乾燥花點綴，打造出夢幻高山湖或神秘海島。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

2.Kuwado手捏陶體驗

手捏陶體驗帶你從無到有，用土形塑、製作出一件質感陶器，過程中能享受一段靜心的時間，讓身心疲勞得以緩解，成品不管是自用或送禮都很適合。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

【靜心練習】

1.印象美學 立體花畫體驗

連假快藉由手繪創作來療癒心靈，帶你感受如抹奶油般絲滑的顏料質感，用層層堆疊的細緻筆觸，細心紀錄生活中的美好事物。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

2.PressPlay Academy軟筆手寫字體驗

不喜歡畫畫，可以試試軟筆手寫字課程，帶你重新體驗手寫的魅力，打造屬於你的風格字體。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

【身心療癒】

1.花事 脈輪水晶療癒體驗

新的一年想把困擾、衰事趕走，擁有全新氣象，就跟著專業師資，透過靈擺查探隱藏在內在的能量指數，來場水晶療癒修復。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

2.cocoon lab 飄浮頌缽體驗

想找回心靈的平靜，可以試試頌缽體驗，透過缽的共振，可以直達細胞深處，將磁場轉化、微調身體各器官的頻率，帶來深層放鬆，還能緩解緊張與壓力、改善睡眠品質、排除負面能量。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

【宅家手作】

1.認真做無聊事 Hungry Tiger 新春DIY材料包

春節不愛人擠人，只想待在家，可以用材料包親手製作一隻應景老虎，與家人玩「送羊入虎口」的遊戲，透過刺激的機關設計，炒熱家中氣氛。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

2.日本光雕 手作光雕片春聯組

春節家裡都會放一些應景的裝飾，除了用買的，也可以親手製作，手作光雕片春聯組讓你體驗日本光雕藝術的美好，輕鬆打造兼具喜氣與美感的春聯。

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

▲春節活動提案。（圖／pinkoi提供）

►金蘭Ｘ掌門春節禮盒爽辣新年　打貓「啤酒行李箱」走春超威

►老虎甜甜圈萌到捨不得吃！9款「特色零食小點」新年團聚必備

關鍵字：

pinkoi, 新年, 春節, 活動, 走春, 手作, 郊遊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

可樂竟等同一碗飯！營養師曝「飲料熱量陷阱」，難怪總瘦不下來

可樂竟等同一碗飯！營養師曝「飲料熱量陷阱」，難怪總瘦不下來

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

41歲阿嬌撞衫楊冪女神對決！「蝴蝶結上身超凍齡」網認雙贏

41歲阿嬌撞衫楊冪女神對決！「蝴蝶結上身超凍齡」網認雙贏

大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手 「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭 2022年健康運最好的星座TOP 3！各星座注意要點，金牛小心閃到腰 最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應 用對精油也能招桃花！4種精油芬芳開運法　想旺財運選這款 新年大掃除小蘇打5妙用：衣服發黃、油煙水垢都靠它解決 懂談戀愛的女人　不會為對方做的4件事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面