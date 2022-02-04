「6樣美妝」新手先別買！亮片眼影失手就俗氣、超夯眉毛印章上榜

實習記者施至真／綜合報導

常被種草各類漂亮產品的美妝新手，請注意！千萬不要購買這幾樣容易畫出NG妝容的美妝產品，雖然有些產品真的很好用，但卻不適合化妝技術還不熟練的新手使用，以下為你整理6種美妝品項，快來避雷先省錢。

▲新手NG妝容的美妝產品。（圖／翻攝自IG@iam.joli）

＃液態腮紅

美妝老手喜歡利用液態腮紅，製造絕美好氣色，不過液態腮紅的用量比較難控制，一不小心就會把臉頰畫成猴子屁股，如果是新手還是建議從粉狀腮紅開始上手。

▲腮紅有很多選擇，不一定要買液態腮紅。（圖／翻攝自3CE官網，小紅書@小吳吖）

＃粉膏類底妝

粉餅、粉條、粉凝霜等底妝類產品，雖然上妝容易，但卻非常考驗技術，只要不小心失手，就可能讓底妝結塊、卡粉，讓妝感看起來很厚重，因此美妝新手還是老老實實買罐粉底液吧。

＃畫眉神器

不論是眉卡、眉粉印章還是畫眉輔助器，都先拿去丟掉！依據每個人的眉毛粗細、形狀、長短不同，所畫出來的眉毛也會有所區別，想要自然好看的眉毛，還是多練習比較實在。

▲懶人必備眉毛印章先不要買。（圖／翻攝自小紅書@小吳吖，小三美日）

＃彩色遮瑕

彩色遮瑕盤是利用調色，改善皮膚暗沉、泛紅、黑眼圈及臉部瑕疵，不過大部分的新手對於調色方式不熟悉，不但瑕疵遮不住，還會搞得滿臉色塊，因此不建議購買彩色遮瑕盤，不如直接買兩個深淺不同的單色遮瑕，自己調色比較快。

＃粉底刷、絨毛美妝蛋

美妝老手都知道，想要打造輕薄服貼妝感，就要選擇粉底刷及遮瑕力滿分的絨毛美妝蛋，不過不少新手對於上妝手法還不熟悉，因此使用這種考驗上妝手法的產品，會使底妝出現刷痕或是浮粉。可以先購入氣墊粉撲或是普通美妝蛋練習，等技術熟練一點，再考慮購買新的底妝工具。

▲底妝服貼，妝感才自然。（圖／翻攝自小紅書@小吳吖）

＃亮片眼影

許多女生喜歡仙氣逼人的「碎鑽眼妝」，不過閃亮亮的亮片眼影不但容易掉妝，還比較難卸除乾淨，而且搭配不好還會看起來很俗氣，新手姐妹還是從大地色眼影開始練習，比較不容易翻車。