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超模僅穿毛靴「裸身」踩雪地　網笑：腳暖了，身體就不冷了？

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記者王則絲／台北報導

國際超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）近日於美國科羅拉多州的滑雪勝地小鎮亞斯本度假，不外乎就是去享受滑雪樂趣的，在最近釋出的一組照片中，只見坎達爾珍娜幾乎「裸身」，僅穿著布料極少的黑色比基尼、腳上套著一雙「毛靴」站在厚厚的雪地中，畫面顯得很突兀，不禁讓網友都笑了：「腳暖了，身體就不冷了？」

身為卡戴珊家族成員，本就廣受民眾的關注，加上一線超模的身份，坎達爾珍娜年僅26歲卻相當事業有成，過著光鮮亮麗、令人稱羨的生活。近期趁著深冬季節，坎達爾珍娜來到滑雪小鎮度假，在上一篇貼文中，她穿上時髦的金屬光澤反光羽絨衣、以及全副武裝的滑雪裝備，還透過影片秀了一手單板滑雪技術，看起來相當熟練、樂在其中。

▲坎達爾珍娜。（圖／翻攝自IG）

▲坎達爾珍娜。（圖／翻攝自IG）

▲超模坎達爾珍娜雪地中僅穿比基尼與毛靴。（圖／翻攝自IG）

不過好似深怕大家不知道她是誰一樣，下一組照片中，坎達爾珍娜便脫去了所有外衣，身上僅剩下黑色比基尼，置身在寒冷雪地中，令人用看的都感覺到冷，不過視線往下發現，她腳上還踩著一雙MIU MIU的超厚絨毛靴子，與近乎裸身的上半身不免顯得衝突。

該照片7小時內狂吸超過650萬讚，除了紛紛讚嘆坎達爾珍娜完美的超模體態與身材外，網友們也都不禁笑了：「這根本證明了長輩說的『腳底暖全身都暖』」、「古人有云：腳底暖了，身體都不冷了。」、「我懂她邏輯，因為凍傷最先截肢的是四肢末端，尤其是腳，所以她的決定，我理解。」

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關鍵字：

Kendall Jenner, 坎達爾珍娜, 超模

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