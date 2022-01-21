IKEA年菜套餐8道2千有找　微風開賣《總鋪師》經典台菜

▲IKEA、微風超市推出最新年菜，各有風格。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新年將至，IKEA瑞典餐廳也趁勢推出「春節限定優惠套餐」，共含8樣商品包括烤全雞、脆皮豬腳等，適合今年想換換口味的小家庭，也能有其他年菜選擇，全套售價2,000元有找，若想試試傳統台菜，近期微風超市也與《總鋪師》電影原著作者黃婉玲合作，推出鹽醃肉、菜尾湯等6款經典菜色為年夜飯添香。

新年來總要端上澎湃的，IKEA推出限定春節新菜「蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊」，用帶骨戰斧豬排以黑胡椒醃漬，搭配紫色、金色和玫瑰色的三色薯塊以及新鮮玉米筍，再佐以百花蜂蜜調味的烤肉醬，以及「肋眼牛排佐蘑菇醬」，以肋眼牛排搭配雙色蔬菜與薯泥，售價350元起。

針對農曆年另特別推出包含8樣異國年菜的「宜家家居歡聚外帶餐」，內含迷迭香烤全雞、脆皮豬腳佐時蔬、大三元吉利丸、維也納香腸與宜家薯條、蔬菜馬鈴薯餅、紅醬雞肉千層麵、野莓起司蛋糕與飲料等8樣商品，即起至2／6前訂購，原價2,170元，特價1,880元。

微風超市則與美食家黃婉玲合作，推出私房家傳年菜菜色，包含象徵福氣綿延留長的「紅燒羹」、代表感恩菜的「菜尾湯」，與製作費工的「鹽醃肉」，以及「金醬肉」、「花生粽」、「花開富貴甜湯」等6大經典菜色，讓消費者過年在家嚐好菜。

其中亮點則是有「台式火腿」之稱的鹽醃肉，用豬腿庫經過剔骨，再以人工不間斷使勁搓揉50分鐘以上，另佐以鹽與天然香料，打造不油膩的特殊口感，隱隱散發幽香與巧妙平衡的鹹滋味，絕對是到工夫菜，而《總鋪師》電影中經典的「菜尾湯」，是集結數道菜色的料理滋味於一湯中，也是許多人回憶中重要的經典滋味，以上菜色目前已開放限量預購。

▲鹽醃肉售價1,950元。

▲菜尾湯售價1,000元。