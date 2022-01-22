巴黎男裝周／Virgil替LV完成的最後遺作！「天使」壓軸譜出最心酸的浪漫

記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON男裝創意總監Virgil Abloh於去年因癌症過世，而甫於20日發表的2022秋冬男裝大秀，便是他加入LV大家庭以來所掌舵的第八場秀，同時也是最後遺作，別具深刻意義。本季男裝以「Dreamhouse」為題，闡述一個男孩歷經考驗成為英雄的故事，另一方面也扣緊Virgil的人生歷程，大秀最後數套純白造型搭上如羽翼般的背飾，彷彿象徵「天使」的意象，為Virgil寫下既心酸又浪漫的結尾。

▲LV 2022秋冬男裝以「Dreamhouse」為題打造的超現實風格秀場。（圖／品牌提供，以下同）



Virgil Abloh一直以來不斷想向世界證明的就是，一個沒有隔閡與藩籬的世界將會有多美好。2022秋冬男裝圍繞「Dreamhouse」主題，希望大家能試圖以孩童的眼光作為濾鏡，丟掉所有世俗的框架、偏見，再來看這場秀。

遊走虛實之間，是Virgil Abloh慣用的手法，他的服裝你無法說它是正式還是休閒，或是定義成什麼風格，Virgil擅於結合看似衝突的事物，打破社會上原本習以為常的服裝規範，並使其發生質變。

▲2022秋冬男裝圍繞「Dreamhouse」主題，希望大家能試圖以孩童的眼光作為濾鏡。



像本季裡不只集結了過去7季以來的經典設計，訂製服、休閒服、洋裝皆被以新的方式加以拼湊組合，加入巫師圖案、動物元素、雲彩、翅膀、兒童遊樂場的元素，代表孩童純真善良的意象；從新娘頭紗、垂墜百褶裙、奇異設計的帽子、夢幻蕾絲製品⋯⋯都能看見Virgil Abloh的最純粹的精神。而大秀壓軸出現了數套純白「天使」造型，讓觀眾不禁聯想到已成為天使的Virgil Abloh，彷彿是在向他致敬，為這場秀寫下有些鼻酸卻最浪漫的Ending。

▲令人聯想到「天使」意象的純白羽翼造型，以及頭紗、裙裝造型。



▲設計怪奇的帽款，很有Virgil的風格。



▲兒童遊戲用的攀岩石被做成Monogram圖案現身於包款上。



不同於正常的時裝秀，LV 2022秋冬男裝大秀由三大部分組成，一是走秀模特兒，二是恣意貫穿全場的舞蹈表演者，以及跑酷表演者，三是弦樂團的演奏，演奏Virgil Abloh的好友造物主泰勒（Tyler, The Creator）的歌曲「你活在我的夢境裡」、「不知道能不能再見到你」，古典與街頭再次因Virgil Abloh激烈碰撞，混為一談的場面讓人意外驚艷。