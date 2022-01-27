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學習好好說話！高EQ者「非暴力溝通」4步驟　仔細觀察、明確需求都重要

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實習記者施至真／綜合報導

知名身心靈作家賴佩霞老師，在走訪世界各地之後，不但將真實生活案例寫進《我想跟你好好說話》中，還創辦了心靈成長社團「好好說話，學會」，以非暴力溝通為基礎，打造人與人之間和諧健康的關係，今天統整了書中非暴力溝通的四大步驟，一起做個高EQ的情緒管理者！

▲高EQ只靠「非暴力溝通」4步驟。（圖／翻攝自博客來）

▲高EQ者的非暴力溝通4步驟。（圖／小紅書@OTR心理，下同）

1.觀察

書中除了開門見山，說明好的溝通能夠建構美好的世界之外，還提到溝通的第一步是客觀的觀察，並將不夾帶個人偏見與評斷的事實陳述出來。當我們專注觀察時，比較不會把注意力放在情緒上，並且能夠轉移注意力，讓自己的負面情緒冷靜下來。

2.感受

好好體會自己內心最真實的想法與狀態，就是當下最真實的感受，除了正視自己的想法，並誠實表達出來，還要懂得用同理心去看待別人的感受。此外，不論遇到任何事，能夠坦誠自己真正的感受，才能使一段關係更健康、穩固。

▲高EQ只靠「非暴力溝通」4步驟。（圖／翻攝自博客來）

3.需要

想要和需要只在一線之隔，好好釐清內心沒有得到滿足的需求，才能了解自己真正在意的是什麼，並且，想要別人滿足我們的需求，就需要誠實表達內心的感受，別人才知道應該要怎麼做。例如：將「你可以不要一直看電視嗎」，改成「我想要聊聊天，可以先把電視關起來嗎」，明確表達需要被陪伴的需求。

4.提出請求

請求不是命令，而是明確具體的將自己的需要轉述給對方知道，且允許對方有說不要的權利，才能交流溝通。此外，提出請求的時候，要注意用語及表達方式，千萬不要讓別人感受到被強迫，而不願意滿足我們的請求。

▲高EQ只靠「非暴力溝通」4步驟。（圖／翻攝自博客來）

溝通本來就不是一門簡單的課題，透過客觀觀察、認真感受並說出自己的需求，能夠改善與人相處的摩擦，並滿足自己真正的需求；此外，不急著說話，也是一種溝通方式，想要有好的人際關係，就必須仔細觀察身邊人們的需要，以上四大項非暴力溝通步驟，你學會了嗎？

▲高EQ只靠「非暴力溝通」4步驟。（圖／翻攝自博客來）

▲《我想跟你好好說話》。（圖／翻攝自博客來）

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關鍵字：

EQ, 情緒, 非暴力溝通, 我想跟你好好說話

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