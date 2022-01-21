金惠奫是女大生穿搭範本！西裝外套、針織單品好有青春氣息

文／Dappei

話題不斷的《雪降花》除了高顏值的男、女主角，飾演劇中好秀女子大學宿舍接線生「桂芬玉」一角的金惠奫，劇中的高存在感及謎一般的來歷，在她精湛的詮釋下讓觀眾時而緊張時而被逗樂。古靈精怪、戲路多變的金惠奫私服穿搭也富有變化，除了知性的氣質風格，也有休閒、適合運動的服裝搭配；厲害的是她總能透過單品讓身形比例更佳，就跟著 Dappei 一起看看是怎麼做到的吧！

＃碎花裙

從金惠奫的 Instagram 上會發現她經常著用裙子，而韓系小姊姊必備的碎花裙當然也在其中。隨著顏色的不同，碎花裙能給人活潑、復古的感覺，也會給人沈穩氣質的印象，例如：可愛風格的女孩可以挑選紅、橘色系的碎花裙款式，再搭上一雙帆布鞋或瑪莉珍鞋，馬上完成一套俏皮帶有復古的穿搭；又或想像金惠奫一樣給人知性、內斂的感覺，就可嘗試深色的碎花款式，像左圖裡外搭一件西裝外套，再搭上一雙襪靴，簡約的造型十分質感。

＃西裝外套

無論男女都很喜歡的 smart casual 風格，金惠奫也穿出自己可愛又氣質的感覺，例如：左圖以休閒感的白色 T-shirts 配上淺藍色牛仔褲，並在散發青春氣息的造型外搭上一件給人正式感的灰色西裝外套，使正式與休閒達到平衡，很適合女大生、小資女著用！而右圖中，金惠奫以格紋短裙造型搭配奶茶色西裝外套，除了溫柔的色系很適合秋冬，也拉長了腿部線條，很推薦給想看起來較高挑的小隻女服用。另外，西裝外套較長的版型還能修飾臀部，對梨形身材的女孩十分友善。

＃針織單品

冬天搭配性極高的針織單品既保暖又好看，若想搭出較特別的視覺效果，不妨參考金惠奫的這兩套搭配方式。左圖的橫條紋針織上衣巧妙地與針織紋路呈現垂直，小細節的設計讓這件針織上衣特別又不過度花俏；下著部分，金惠奫選用些微刷破的合身淺色牛仔褲來搭配長靴，讓整身偏溫柔的造型多了些帥氣，更展現筆直、修長的腿部線條，推薦給對自己腿型有自信的搭黨。而若買了針織背心，卻因為衣長太長破壞整體比例而不再穿它，不妨試試金惠奫在右圖中的搭配技巧，將針織背心紮進牛仔短裙裡，因為牛仔布料厚實，較不易因紮入衣物而顯得臃腫，試著藉由這種搭配技巧達到完美比例吧！

＃大衣

誰說小隻女駕馭不了大衣！身高不算高的金惠奫就常搭配長版大衣，而且不會給人矮小的感覺。想嘗試大衣穿搭的小個子女孩不妨參考金惠奫的搭配技巧，像是右圖中將內搭的黑色 V 領針織衫紮進下著，並在褲款選用高腰牛仔喇叭褲，藉由拉高的腰線拉伸腿部線條，讓整體比例更好，另外，搭配有點跟的靴款也會讓腿型更顯細長。

＃亮眼休閒單品

身為演員，為了因應長時間拍攝，保有良好體能是必須，而金惠奫的運動風休閒穿搭一樣好看，像是在左圖以黑色為主的休閒造型中，上衣選用溫柔的淺紫色衛衣，為整體造型添加活力，而長版羽絨衣因為輕盈所以攜帶方便，運動後穿上也能避免著涼。不習慣穿著長版羽絨衣，也能參考右圖的休閒穿搭，在無彩色系的造型裡以亮眼的黃色羽絨外套讓視覺為之一亮，也讓自己更有動力運動。

Dappei 結語：

看完以上的金惠奫私服穿搭，是否覺得這正是女孩的穿搭範本呢？不只有適合上學穿的 smart casual 風格、適合上班穿的微正式西裝搭配，還有出門玩時能拍出好看照片的碎花裙穿搭，而且還善用單品搭配讓身形比例更好。除了《雪降花》，金惠奫也是熱播搞笑古裝劇《御史與祚怡》的女主角呢！與男主玉澤演的互動十分有趣，喜歡金惠奫的搭黨們可以看看來舒壓。

文字編輯：Yei /圖源：金惠奫 Instagram

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