CITIZEN鍊帶錶絕配上班穿搭　櫻吹雪面盤浪漫極了

▲CITIZEN xC系列以粉紅金作為主色調，推出EO1232-56W腕錶（左）16,800元，以及EO1234-51A腕錶16,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由Hebe（田馥甄）代言的CITIZEN女錶，為即將來臨的西洋情人節打造3款腕錶，包括經典女錶xC系列的光動能三針全粉紅金錶款EO1232-56W、強調俐落感的粉紅金半金EO1234-51A，以及亞洲櫻花限定機械女錶PC1019-66Y，當中光動能三針錶面盤點綴羅馬數字時標，搭配簡潔的鍊帶，俐落風格與上班穿搭絕配。

▲Hebe佩戴CITIZEN PC1019-66Y腕錶，附贈粉色小牛皮錶帶，18,800元。





▲CITIZEN PC1019-66Y亞洲櫻花限定機械女錶，，18,800元。

而Hebe於廣告所戴的PC1019-66Y亞洲櫻花限定機械女錶，則以甜美風格取勝，櫻花圖案灑落在粉色蝶貝面盤上，連顯露機芯的視窗都是櫻花造型，演繹櫻吹雪的唯美畫面，為機械女錶注入浪漫氣息，更令人驚喜的是除了原本配搭的鍊帶，隨錶附贈粉色小牛皮錶帶，讓佩戴者輕鬆轉換穿搭風格。

▲Seiko旗下女錶LUKIA玫瑰金色調SSA798J1機械錶，20,500元。（圖／Seiko提供）



Seiko旗下女錶LUKIA也有齊備的太陽能錶、機械錶可供選擇，當中限量款的SSA798J1機械女錶，為玫瑰金色調的不鏽鋼材質，搭配點綴奔放阿拉伯數字與粉紅時標的珍珠母貝面盤，顯得活潑時髦，9時位置開圓窗顯露機芯結構，更加吸睛。

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