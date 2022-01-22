曾敬驊私下的好感穿搭男大生必學　亮色系撞色搭配讓人好想親近

文／Dappei

《華燈初上》自開播以來豐富的卡司及懸疑劇情，總是讓人帶著緊張的心情不停往下看，而第二季中飾演鄭元暢年輕時期的「曾敬驊」自出道以來不斷以出色演技讓人感到驚艷；以《返校》裡的學弟魏仲廷一角出道，令人印象深刻的演技使他剛踏上演員之路就被提名金馬獎的最佳新演員獎及台北電影獎的最佳男主角，而隔年出演《刻在你心底的名字》的王柏德，逼哭許多觀眾的細膩演技也使他再次獲得破億的票房成績。今回就跟著 Dappei 一起來看看濃眉大眼的曾敬驊私下的穿衣風格吧！

＃無領外套＋高領上衣

從曾敬驊的 Instagram 中可以發現他的穿搭風格偏休閒、簡約，率性大男孩感的搭配很適合穿搭新手、男大生學習搭配的參考範本。像是在這套造型中，全黑的 one tone 技巧透過單品剪裁的不同來增加層次感；比起一般有領子的牛仔外套，曾敬驊選擇無領的黑色單寧外套來搭配黑色高領上衣，偏合身、衣長較短的版型設計，多了分成熟穩重的質感，而他在襪款及鞋款的挑選，以亮眼的橘色搭配復古感的灰綠色運動鞋，更符合他給人青春大男孩的印象。

＃連帽上衣＋牛仔褲

當你上課快遲到時，一件簡約耐看的連帽上衣搭上牛仔褲是不敗的搭配方式之一。在這套穿搭中，曾敬驊以異材質圖案的連帽上衣搭配水洗感的牛仔褲；上衣與單品顏色相同的低調圖案，異材質的細節使它更具質感，很推薦給喜歡有圖案的上衣又不想太高調的搭黨們。而直筒牛仔褲搭上復古感的黑色運動鞋則給人街頭的率性感，加上曾敬驊再次以亮色的襪款做搭配，不經意露出的襪子使這套穿搭多了分俏皮感。

＃同色系休閒套裝

同色系的套裝穿搭可說是懶人的福音，尤其假日待在家而需要短暫出門購物、倒垃圾時，舒服材質、顏色好看的休閒套裝再適合不過了。曾敬驊以能展現他陽光、溫暖個性的鵝黃色休閒套裝展現輕鬆自在的風格；柔軟的成套棉質單品些微寬鬆的版型使得舒適之餘並不會給人邋遢的感覺，簡單搭上色系清新的鞋款就能讓整體造型更加完整。

＃搖粒絨上衣＋襯衫

親膚的搖粒絨上衣近年來成為秋冬熱門款式，而除了單穿能打造街頭、戶外的風格，像曾敬驊的這套穿搭在搖粒絨上衣裡內搭一件藍色條紋襯衫，透過露出的衣襬及領片增加層次感，淺色的襯衫及淺灰色上衣也讓視覺更加清新，而淺色單寧褲、顏色相呼應的丹寧帽則使以藍色為主的造型有漸層感，最後以一雙淺灰色的經典 one star 讓充滿巧思的搭配更完整，給人韓系街頭的感覺。

＃皮衣＋軍靴

外表陽光的曾敬驊在這套皮衣造型中，挑選較符合他青春感的拉鍊款式皮外套，並在內搭搖滾圖案 Tee 使造型更有變化；而同為黑色的直筒褲款搭配黑色軍靴，將褲管捲起至軍靴上緣的方式，不僅讓造型顯得俐落有型，合腳的筒高也達到修飾腿部線條，讓視覺有延伸的效果，是很能顯高的搭配方式。

＃亮色系撞色搭配

想讓造型更有層次感，除了能透過衣服剪裁、設計來改變，不排斥亮色系服裝的話還能透過撞色疊加來讓造型更有層次。像是曾敬驊的這套搭配以飽和度較低的粉色連帽上衣平衡亮黃色毛帽、內搭的森林綠上衣的高彩度，使這套搭配展現活潑的感覺而不會很雜亂，視覺的可愛感還讓人想親近！

（圖源）

Dappei 結語：

年紀輕輕就憑著對演技的認真態度讓出演角色深植人心，在《華燈初上》會如何詮釋吳少強的年輕時期很令人期待；看完以上的曾敬驊私服穿搭，休閒、舒適卻不隨便還滿滿細節，這些基本單品搭出的率性感很適合想學習穿搭的搭黨們參考呢！

文字編輯：Yei / 圖源：曾敬驊 IG

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