穿搭新手必追「5個IG帳號」！歐美微辣、韓系甜酷都能找到靈感

文／Dappei

穿搭是一種生活態度，也是直觀帶給他人的印象，可以是舒適的、簡約的、多彩的，種種不同的風格都配合著每個人獨有的人格魅力、外在條件展現著，那穿搭初學者要怎麼開始找到適合自己的風格呢？可以先從眾多搭配好手的穿搭學習，以下 Dappei 為您整理 5 種不同身型風格的社群帳號，讓搭黨找到屬於、適合自己的風格，也可以依循著關鍵字找尋到搭配的需求與條件。

@jungha.0

→ 穿搭關鍵字：韓系、色彩豐富、高個子、基礎單品創造高級感。

韓國穿搭節目《 高中帶貨王 2 》中備受矚目的選手「鄭夏榮」，想要走甜酷造型的搭黨們可以從她的穿搭學習，用基礎單品與小配件、飾品配合提升整體感，在隨性中有巧思的完成搭配。另外，也非常推薦觀看這檔節目充實穿搭知識與靈感，搭編就是被鄭夏榮在衣服山中的城市牛仔穿搭震懾了！

▲韓國穿搭節目《 高中帶貨王 2 》中備受矚目的選手鄭夏榮。（圖／IG@jungha.0）

@audreyrivet

→ 穿搭關鍵字：法式復古、微肉身形、浪漫慵懶。

法式風情的魅力在於那看似毫不費力的優雅隨性，來自加拿大的 Audrey Rivet 以法式復古風情呈現屬於她的生活態度，在適當的露膚度與衣服的修飾下揚長補短，從她的版面也能學習如何構圖與自然又自信的拍照。

▲加拿大的Audrey Rivet的自然與自信值得學習（圖／IG@audreyrivet）

@yuki_takahashi0706

→ 穿搭關鍵字：日系、小個子、顯高穿搭。

來自日本、身高152公分的Yuki，常運用創造腰線穿搭與挑選質感好的剪裁版型來達到顯高顯瘦的效果，像是褲子選擇高腰的設計、全身裙附有腰帶裝飾提高腰線，或是搭短版外套創造腰線都是穿搭技巧。

▲來自日本的Yuki（圖／IG@yuki_takahashi0706）

@filis_pina

→ 穿搭關鍵字：簡約舒適、Athflow 風格。

簡約舒適風格是近年相當流行的風格之一，在疫情的影響下，Athflow 風格受到眾人的喜愛， 那這位來自德國的 Sandra 的穿搭是參考指標，Athflow 風格三大元素：運動風單品、針織單品與 oversized 西裝外套或風衣，都能從她的穿搭中看到且能借鑑學習。

▲疫情下Athflow 風格受到眾人的喜愛（圖／IG@filis_pina）

@naileadevora

→ 穿搭關鍵字：歐美辣、微甜辣。

最後少不了的是歐美辣妹風格的穿搭帳號推薦，剛開始嘗試歐美辣感，可以從短版緊身上衣開始嘗試，慢慢從微辣進階到大辣，來自美國的 Nailea Devora 穿搭推薦給您。

▲剛開始嘗試歐美辣感，可以從短版緊身上衣開始（圖／IG@naileadevora）

Dappei 結語：

若是能在以上穿搭帳號中找到自己喜歡且適合的穿搭風格，就一起來享受搭配衣服的快樂吧！而穿搭風格也不僅僅侷限在以上幾種，有更多更不一樣的風格等待你的發現，經過不同嘗試及搭配，在穿搭技巧昇華的爐火純青後，我想搭黨們也一定有能力創造出專屬自己的穿衣哲學。

文字編輯：ALison Y.Lin

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