《御史與祚怡》金惠奫的4件事！演過多部大劇、私服穿搭太圈粉

文／Dappei

現年 25 歲的「金惠奫」，年紀輕輕卻讓人覺得在多部影劇中都看過他的身影，而且無論是《意外發現的一天》裡的天真浪漫富家女，或近期熱播古裝劇《御史與祚怡》有著前衛思想的女主、復刻史劇《雪降花》裡有點瘋狂卻又神秘的角色，金惠奫細膩的演技都讓人想多認識一下這位演員，今回就跟著 Dappei 透過四件事一起看看這位演員的魅力吧！

1. 熱播影劇的配角

初中時就發現對演戲有興趣並踏上演員之路的金惠奫，並非一開始就是劇中重要角色；首次參與演出還是古裝劇《大風水》的臨時演員，從剛開始被導演批評過演技，靠著不斷揣摩、加強自身詮釋方式，逐漸為自己爭取到熱播影劇的配角，因此大家才會覺得他的身影十分熟悉。像是曾出演《孤獨又殘爛的神—鬼怪》中令人動容的因韓戰而分離，死後相見的老夫妻年輕時的樣貌、《藍色海洋傳說》裡仗著家中權勢而霸凌同學的女學生，還有《隧道》裡重要的破案線索金英子。雖然都是配角，卻也成為金惠奫演藝之路的養分。

（圖源：1 2）

2. 努力 7 年逐步翻轉人生

在 2013 年以《蓼生》正式出道的金惠奫，在隔年出演《壞傢伙們》中飾演警官女兒出色的演技備受前輩演員、劇組的肯定，因而陸續收到多部影劇的出演邀約，但金惠奫為了爭取全額獎學金入學、努力考取人才輩出的建國大學電影學系，而放棄這些機會，即便考取後的就讀期間也都只出演劇中的配角。直到之後在《Sky Castle》飾演極富野心的名門高中生「姜藝瑞」，透過劇中的角色翻轉，即使沒有台詞，憑著細膩的表情、出色的演技，使他登上熱搜詞，還獲得「百想藝術大賞女子新人獎」的肯定，歷經 7 年、演過 30 多部影劇，這個獎項也奠定他日後成為熱播影劇女主角的基石。

（圖源：1 2 3）

3. 多變的戲路

若說到出演過最符合金惠奫的角色，無非是與路雲一同演出的《意外發現的一天》裡發現自己只是漫畫裡的配角，卻還是不願照著既定情節發展，努力爭取自己想要的結局的女主角「殷端午」；天真浪漫的個性加上逆轉的結果，如同金惠奫不斷努力終究獲得新人獎肯定。而除了虐心的愛情劇，他也挑戰驚悚電影《Midnight》裡的角色，及近期熱播電視劇《雪降花》中有些瘋狂又神秘的桂芬玉、《御史與祚怡》裡搞笑又有主見的祚怡；從現代劇到古裝劇、高傲女高中生到惹人心疼的女主角，他細膩的表情變化及出色演技總能牽動觀眾的情緒，多變的戲路卻能將每個角色詮釋得淋漓盡致。

（圖源：1 2 3）

4. 高挑好比例的超強穿搭術

從《意外發現的一天》裡，與擁有高挑模特身材的路雲、李宰旭對戲就能看出他們有著令人稱羨的最萌身高差，而在訪談中金惠奫也曾表示：160 公分的自己與男演員們有著足足 32 公分的身高差，長時間抬頭看對方容易脖子酸；真性情的發言可見私下的他個性十分討喜！不過從他的 Instagram 私服造型中其實不會覺得是個 160 公分的小隻女，因為他總是透過將上衣紮進下著裡、挑選高腰褲款或搭配膝上裙 ⋯⋯ 等技巧來延伸腿部線條讓身形比例更好，想讓自己視覺上擁有大長腿的搭黨不妨參考看看。

▲金惠奫的超強穿搭術（圖／IG@hye_yoon1110）

Dappei 結語：

可愛又氣質的外表加上幽默的綜藝感，穿搭品味還很適合喜歡韓系風格的女孩們效法；從金惠奫的演藝經歷中靠著不斷努力來讓自己的演技受到肯定的故事還很激勵人心，想感受更多金惠奫的魅力，不妨找來看看他出演過的綜藝節目或影劇吧！

文字編輯：Yei

女大生、小資女穿搭範本，跟《雪降花》「金惠奫」穿出青春氣息，西裝外套、牛仔褲 ⋯ 搭出清新休閒 OOTD！



女大生、小資女衣服哪裡買？5 間「高質感」網拍推薦，Feel Sweet 韓系正解、wooplanet 個性少女請收藏



Dappei

https://dappei.com/