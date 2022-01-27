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金多美《那年我們》職場穿搭美爆！「4樣單品」打造同款LOOK

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實習記者吳昀庭／綜合報導

韓劇《那年，我們的夏天》近期討論度非常高，金多美飾演的女主角國延秀不只工作能力強，上班的穿搭也超美，雖然風格正式卻帶有變化，下班穿去和男友約會完全沒問題，讓人好想偷學。其實只要擁有4樣基本單品，小資女就能輕鬆打造延秀同款職場穿搭。

1.襯衫

襯衫是上班族必備單品，在劇中出鏡率也超高，延秀去開會、拜訪客戶的時候，都常以不同色系的襯衫登場，除了基本的黑、白，淺藍、奶茶色也有不同感覺，略為寬鬆的版型搭配寬褲，看起來俐落幹練。

▲金多美職場穿搭。（圖／翻攝自facebook@sbsnow）

▲金多美在劇中常穿襯衫。（圖／翻攝自Facebook@sbsnow）

2.高領

冬天衣櫃裡一定會有高領，不管是貼身內搭或寬鬆毛衣，都百搭又保暖。金多美在劇中也常以高領上衣做搭配，除了直接單穿，也會內搭在襯衫裡面，外面加一件不同風格的外套，氛圍也會跟著改變。

3.設計感大衣

金多美劇中的職場穿搭重點就是大衣，其實不管裡面穿什麼，只要外面的大衣夠好看，整體的時髦度就會大增。像延秀下班和男主角崔雄約會穿的駝色大衣就很可愛，寬大領子讓人印象深刻，或是類似西裝外套的綁帶長版大衣，也很有設計感。

4.針織單品

延秀也經常穿針織單品，像以前和崔雄留下的情侶衣，就是淡黃色的針織衫。除了素色款，也穿過有條紋或復古花紋的款式，中間有鈕扣的話，既能單穿也能當作外套。

▲金多美職場穿搭。（圖／翻攝自facebook@sbsnow）

▲素色的針織衫非常百搭。（圖／翻攝自Facebook@sbsnow）

▲金多美職場穿搭。（圖／翻攝自facebook@sbsnow）

▲針織衫有花紋比較不單調。（圖／翻攝自Facebook@sbsnow）

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關鍵字：

那年我們的夏天, 金多美, 穿搭, 職場

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