余文樂201萬「錶王」上手　綠上加綠好潮

▲余文樂是演藝圈有名的名錶收藏家。（圖／翻攝lok666 IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星余文樂是演藝圈有名的名錶收藏家，尤其喜歡勞力士（Rolex）、「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）的老錶，當中特殊面盤設計的古董錶即便價值不菲，他依然納為珍藏，昨他難得曬出「新錶」，是PP仍在銷售的Aquanaut型號5968G白金飛返計時腕錶，要價2,018,000元。

▲余文樂穿綠色衣服搭配PP綠色的Aquanaut型號5968G白金飛返計時腕錶。

余文樂在IG限時動態分享穿搭照，寫下「Green on Green」，綠色錶款近來大風行，只見他微捲綠色袖口，半露出PP卡其綠色面盤搭配同色系複合材質錶帶的Aquanaut白金飛返計時腕錶，綠上加綠顯得很潮，錶款面盤6時位置為60分鐘累計計時盤，3時方向則是日期顯示。

▲PP Aquanaut型號5968G白金飛返計時腕錶，2,018,000元。（圖／翻攝PP官網）



PP運動風格的Aquanaut系列於1997年問世，獨特的圓潤八角形錶殼造型，源自高級運動錶經典之作Nautilus，而配備複合材料製成的Tropical錶帶，具耐磨、抗海水侵蝕與紫外線輻射等特性，符合休閒時光需求。

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