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腰瘦美臀不是夢！7天運動計畫「全身燃脂」超有感　輕鬆告別小腹人

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實習記者施至真／綜合報導

過完年節你胖了幾公斤呢？年節前後家中總是滿滿的糖果餅乾、糕點禮盒，一不小心就會一口接一口吃不停，今天就來擬定一週運動計畫，讓你健康燃脂，只要每天持之以恆做下去，保證讓你輕鬆達成理想中的「腰」瘦蜜桃臀。

▲一週運動計畫。（圖／翻攝自IG@pamela_rf）

▲堅持一週運動計畫，你也可以「腰」瘦美。（圖／翻攝自IG@pamela_rf，@yeah.w__）

星期一：臀部、腿部

東方女生最羨慕歐美女生的莫過於天生的渾圓美臀，不過只要願意每天花15分鐘，使用這組「膝蓋友好」的低強度臀腿操，並持之以恆做下去，你也可以練出人人羨慕的蜜桃美臀。

星期二：手臂、背部

女生最大的困擾就是肉肉蝴蝶袖以及駝背問題，不但會讓你看起來很沒精神，還顯得非常厚重，除了使用健身器材訓練手臂、背部，美體背肌訓練也能讓你重拾少女感的薄肩。

星期三：休息日

快告訴自己，休息是為了走更長遠的路，偶爾休息一下沒關係！不過還是要記得，休息日不要暴飲暴食，吃飯最好只吃八分飽，且晚上六點後不再進食。

星期四：全身燃脂

勻稱身材除了足夠的肌肉量，最重要的就是體脂肪不能太多，飲食控制固然可以降低體脂肪含量，但最有效的減脂方法還是運動。做過15分鐘極速燃脂運動的網友都表示：「大爆汗很舒服」、「成功消除大肚腩」、「很像做了30分鐘的運動，很紮實！」

星期五：拉伸訓練

現代人生活節奏快速，加上長時間坐在辦公桌前盯著螢幕工作，造成身體多處肌肉痠痛及氣血不通，透過拉筋能夠紓緩緊繃肌肉、改善下半身水腫問題，甚至能夠消除疲勞情緒，改善睡眠品質。

星期六：臉部、脖子

日本超夯的8分鐘小臉體操，能夠讓你告別纏人的臉頰肉及雙下巴，打造精緻臉部曲線，想要變身小臉女孩的你，還不快練起來。

星期日：腹部、腰部

壓力大、愛吃甜食都是造成小腹肥胖的原因，燃燒下腹肚運動不只能夠消除多餘脂肪，還能打造完美的腹部線條，此外，多吃天然原型食物及富含膳食纖維的食物，能夠促進腸胃蠕動更順暢，從此告別小腹人。

關鍵字：

運動, 健身, 減脂

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