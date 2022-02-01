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3個「血型組合」最容易走到婚姻！準度讓網喊：直接原地結婚

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實習記者吳昀庭／綜合報導

一對情侶能長久交往，到走入婚姻階段不是件容易的事，想知道交往的對象和你速不速配，除了真實相處、觀察個性和觀念…，很多人也喜歡以血型、星座當作參考依據，網路上就有3個「最容易走入婚姻的血型組合」，快來看看你和另一半有沒有上榜。

▲走入婚姻血型。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲3個血型組合最容易步入婚姻階段。（圖／翻攝自unsplash.com）

1. A型女+A型男

A型細心謹慎、愛好平靜，因為不喜歡與周圍人爭執，所以有時候較為被動，會選擇把怨言往肚子裡吞，要同樣敏感、懂得觀察的人才理解他的想法。當A型女遇上A型男，兩人血型相同、性格相似，有些沒有特別說出來的話，對方都能理解，相處起來特別自然，短時間就能有穩定感，很適合走到結婚。

▲走入婚姻血型。（圖／翻攝自unsplash.com）

2.O型女+B型男

O型女活力十足，懂得關心、照顧周圍的人，對想做的事和目標總是全力以赴，B型男坦率直接，但有時缺乏毅力和耐性，當遇上可靠的O型女，就能補足性格缺陷，互相帶來正向影響。雙方通常在感情上都傾向尋找穩定、長久的伴侶，當他們認定對方後，就能一起規劃未來的生活。

▲走入婚姻血型。（圖／翻攝自unsplash.com）

3.AB型女+A型男

AB型女想法很多，念頭也經常變來變去，總是讓人摸不透，雖然有些人覺得古怪，A型男卻能包容這些特點。A型細心的特質，讓他能讀懂AB型女變化莫測的心，相處起來十分融洽，當兩人在感情上產生共識後，就會專注於對方，長久、穩定的發展下去。

關鍵字：

血型, 婚姻, 組合, 愛情, 運勢

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