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日本女生愛用的「3步驟油敷法」！網讚：比敷10張面膜更有用

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▲▼日本女生愛用的「3步驟油敷法」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲日本女生不僅重視化妝、髮型，肌膚保養也很有一套。（圖／翻攝IG@aoi186、@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導

日本女生的美容意識很高，從妝容、髮型到保養無一不精，尤其她們澎潤透亮的好肌膚更是讓人羨慕不已，而其中的秘密竟然跟「油」有關！原來日本女生愛用美容精華油，更把油的優點、用法發揮到極大化，除了加在日常保養步驟用，還有一招超多人狂推的「油敷法」，肌膚變得滑順細膩還自帶透亮光澤，用過的都愛上，還有網友大讚「這樣敷一次比敷了10幾次面膜還有用！」

▲▼日本女生人人愛用的3步驟油敷法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲日常保養程序裡加入精華油就能讓肌膚透出澎潤光澤。（圖／翻攝IG@aoihamada）

＃日常保養使用法

常看日本綜藝的人應該都知道，日本女生非常愛用精華油，不僅是將精華油加入保養步驟中，甚至會用油代替精華、乳液甚至乳霜。看個人膚質和肌膚狀況，有些人是化妝水後使用護膚油＋乳霜，也有人直接用油取代乳霜，化妝水＋精華油兩步驟就完成保養程序，保養步驟變簡單，但肌膚卻變得更細緻透亮、也更穩定。

而且不僅乾性肌可以用，連混油皮人都能這樣用，網上就有不少網友分享「肌膚都沒以前那麼愛出油了！」「我以前大油田，開始用油後變中性肌了」、「現在皮膚比以前塗五六層保養時還好」。

▲▼日本女生愛用的「3步驟油敷法」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲日本美容達人推薦肌膚乾燥、需要急救時可使用「油敷法」。（圖／翻攝IG@aoihamada）

＃日本美容達人都愛用的油敷法

除了日常保養加入精華油來使用外，還有一招很多日本美容達人都很推薦的「油敷法」，一週可視肌膚狀況進行1～2次或臉部乾燥需要急救時都可以用，就像是用精華油來幫肌膚敷面膜的感覺，只要簡單3個步驟就能快速滋潤肌膚，讓肌膚更透亮、Q彈澎潤，試用過的網友大讚「這樣敷一次比敷了10幾次面膜還有用！」

Step 1：溫熱精華油再塗上臉
卸妝清潔後，先將兩手掌相互摩擦把掌心稍微搓熱，兩手各滴約5～6滴精華油均勻塗抹在臉上後，用手掌輕輕按壓全臉3～5分鐘。

Step2：讓精華油敷在臉上
讓精華油停留在臉上30分鐘，可以先去做其他事或是塗身體乳液，可以感覺到油一點一點被肌膚吸收進去。

Step3：用化妝水濕敷或輕壓多餘油份
用化妝水浸濕的化妝棉在臉上來回輕輕按壓，將多餘的油份壓掉，或是直接濕敷5～8分鐘。

▲▼日本女生愛用的「3步驟油敷法」。（圖／品牌提供）

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▲▼日本女生愛用的「3步驟油敷法」。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

保養, 護膚, 精華油, 美容油, 保養油, 用法, 秘訣, 油敷法, 美容專家, 日本, 日本女生

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