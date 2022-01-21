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營養師曝「抗宿醉飲食攻略」，「喝好油」竟也有幫助

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▲▼營養師曝「抗宿醉飲食攻略。（圖／Unsplash）

▲喝酒前建議吃點東西打底，空腹容易醉。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年底尾牙聚會或是和三五好友歡聚難免貪杯小醉，但是第二天要如何避免宿醉又能快速恢復呢？營養師高敏敏分享解宿醉飲食攻略，這樣吃就沒錯！

▲▼營養師曝「抗宿醉飲食攻略。（圖／Unsplash）

常見的宿醉到底是什麼呢？簡單來說就是飲酒後出現的各種身心理不適，像是頭痛、想吐、口渴等不舒服等反應，高敏敏提醒這些症狀通常會出現在「血液裡面的酒精濃度下降」的時候。

那究竟飲食方面要怎麼吃才能避免宿醉呢？高敏敏提出喝酒前和喝酒後各3點，若你也常有這些困擾，跟著做試試看！

▲▼營養師曝「抗宿醉飲食攻略。（圖／Unsplash）

喝酒前

1.勿空腹

盡量避免空腹喝酒，因為空腹喝酒，酒精會吸收更快、更容易喝醉、宿醉的機率也愈大。

2.吃蛋白質食物

除了解酒食物，喝酒時可以多吃富含優質蛋白質食物，幫助保護胃壁，減緩酒精吸收，像是雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶等。

3.喝好油

好油也可以給胃壁一層保護膜，幫助減少酒精吸收速度，建議可以攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等，而堅果中的礦物質鎂、鉀以及酪梨的葉酸，也可以緩解宿醉的焦慮及疲憊感。

▲▼營養師曝「抗宿醉飲食攻略。（圖／Unsplash）

喝酒後

1.狂喝水

多喝水能夠幫助酒精代謝，是最佳的解酒液，因為水可以將乙醇代謝後的乙醛排到體外、緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖刷消化道、食道。

2.吃維他命B群

B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，還能幫助提神。

3.補充電解質

酒精會導致利尿，在脫水時，體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡，建議這時多補充運動飲料、椰子水和香蕉。而香蕉除了補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。

▲▼營養師曝「抗宿醉飲食攻略」。（圖／翻攝自FB/高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

►你喝對了嗎？網曝「喝茶最佳時間表」，原來早餐要喝紅茶

關鍵字：

宿醉, 飲食, 營養師高敏敏

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