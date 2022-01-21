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睡前泡個熱水澡吧！「5重點」讓你越泡越美，水溫也有學問

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▲▼泡澡重點。（圖／Pexels）

▲泡澡也要有儀式感，讓片刻也成為享受。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫驟降，睡前泡個熱水澡是件超享受的事，泡澡不僅能提高身體溫度，促進新陳代謝，累了一天也能透過這個儀式讓心情放鬆，卸下整天的疲憊，但是泡澡的溫度和時間也大有學問，一起來看看！

#泡澡前，不建議去角質和除毛

泡澡前只需簡單清潔身體即可，因熱水會帶走肌膚部分油脂，若去角質或是除毛會讓身體變得更乾澀敏感。

#理想溫度在38-42度間

熱水澡並不是越熱越舒服，過高溫度會引起肌膚不適，理想水溫約在38-42度之間，有助於提高身體溫暖與放鬆。

#泡澡時間30分鐘為限

泡澡最佳時間為20-30分鐘，超過30分鐘會使肌膚皮脂流失，變得更乾燥，泡過久對肌膚反而不好。

#加入精油療癒心情

泡澡時建議加入精油，藉由熱氣加上香氛趕走一整天的疲勞感。除了放鬆香氣，也可選擇功能型的精油，像是在意水腫，選擇排水精油，促進身體代謝循環，對於下半身的水腫很有幫助。

#放鬆音樂獲得身心滿足

聽音樂是最簡單的紓壓方法，隨著音樂旋律呼吸穩定情緒。泡澡時不妨選一張喜愛的播放清單，透過音樂的旋律，讓一天緊繃的神經舒緩下來。

▲▼泡澡重點。（圖／品牌提供）

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▲▼泡澡重點。（圖／品牌提供）

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▲▼泡澡重點。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

泡澡, 常識, 學問

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