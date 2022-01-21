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賈靜雯手遮半臉秀25萬Tiffany手環　網友搞笑「確定不是在剃牙」

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▲▼賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲賈靜雯秀Tiffany新手環，pose被網友戲稱像剔牙。（圖／翻攝賈靜雯臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后賈靜雯氣勢銳不可擋，深受時尚圈寵愛，不僅是DIOR彩妝大使，Tiffany & Co.最新登台亮相的Knot系列珠寶也在她身上現蹤，佩戴要價251,000元的Knot 18K金手環，為了秀出新鮮貨，她以手擺出半掩面的pose，被粉絲一面倒讚美，但也有網友搞笑留言「確定不是在剃牙」。

▲▼賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲賈靜雯以休閒的牛仔褲造型，搭配Tiffany 251,000元的Knot 18K金手環。

賈靜雯所戴的Tiffany Knot 18K金手環雖然未鑲鑽，但她搭簡單的黑衫、圍巾與高腰牛仔褲，成功吸引目光，她表示：「繩結象徵著牢不可破的關係，而有一種永不可滅的關係是愛與溫度，當我內心是如此的意念，它就會散播傳遞出去。」Tiffany繩結造型的手環靈感發想自紐約常見的鍊結設計，圓滑的繩結輪廓纏繞在手環上，但搭配鋒銳的端部，俐落有型。

▲▼賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲賈靜雯是DIOR彩妝大使，身穿品牌淡藍色星座刺繡毛衣71,000元，Vibe Hobo白色籐格紋羊皮小型肩背包97,000元。

身為DIOR彩妝大使，賈靜雯也常穿搭DIOR新裝與新包，近期她示範早春系列，身穿白色烏干紗襯衫搭配淡藍色星座刺繡毛衣，再拎DIOR Vibe Hobo白色籐格紋羊皮小型肩背包在鞦韆上拍美照，讓陶晶瑩都忍不住留言好漂亮，想跟她借新包去盪鞦韆。

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關鍵字：

賈靜雯, Tiffany, DIOR

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