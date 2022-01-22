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樂高「復古地球儀」有發光積木　在桌上環遊世界，台灣也買得到

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▲樂高地球儀。（圖／樂高提供）

▲樂高地球儀。（圖／樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

丹麥玩具品牌樂高近期推出一款復古地球儀模型，又再次喚起許多大人的玩興，雖是架構在一塊塊拼接方塊的基礎上，球型表面與旋轉軸全是紮紮實實，還有發光積木設計，標示出各州與海洋名稱，再附上艘舊式小船模型，讓你神遊想像的更加立體，喚出首次見到地球儀當下、想要環遊世界的嚮往心情。

▲樂高地球儀。（圖／樂高提供）

再多的創意團隊還不如全民一起來動腦，這款令人驚喜的產品來自於樂高Ideas系列，主要的創意來源是樂高粉絲的創作，靈感可以來自日常生活、歷史事件、流行文化或完全原創的點子，帶來形形色色的精采模型，再由投票選出量產，Ideas系列讓樂高充滿更多創意樂趣和無限的拼砌可能性，而地球儀正是一個富有想像的大人味禮物。

▲樂高地球儀。（圖／樂高提供）

LEGO的復古地球儀模型，使用科技系列的零件打造旋轉軸，且以2585塊系統積木重現球形，一片片拼接出地球上的每個大陸，再裝上標示各洲與海洋名稱的夜光積木，即便在疫情之下也能讓你神遊世界各地，或是喚起之前的旅遊回憶，盒裝中還有拼砌式舊船和指南針圖示，可以隨玩家喜好放置在地球各處，是不是有點浪漫？

▲樂高地球儀。（圖／樂高提供）

▲樂高地球儀。（圖／樂高提供）

基座上精緻的「The Earth」地球標示牌，則為模型畫龍點睛，圓形的地球儀可自由轉動，與一般的地球儀無異，只是更有樂高的玩興風格，無論在小孩的遊戲房或是個人辦公室的桌上，都能成為一個啟發夢想的工具，或是喚醒回憶的精緻擺飾。

樂高復古地球儀也將在巧妙的時機點於台灣正式開賣，預計2／1（也就是大年初一）正式上市，售價6,499元。

關鍵字：

樂高, 地球儀, 玩具, 復古地球儀

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