林柏宏放話陳庭妮婚禮「包大的」　《華燈》章廣辰、張軒睿為LV比帥

記者鮑璿安／台北報導

LOUIS VUITTON路易威登2022春夏男裝系列在台上市，今（21日）邀請藝人陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、張軒睿與章廣辰等人齊聚。林柏宏直接將藍天與瀑布穿在身上，讓他驚呼「太適合我了吧」，演出《華燈初上》的男星張軒睿與章廣辰則是以繽紛造型亮相比帥。

▲林柏宏以Landscape西裝外套將華麗美景直接穿上身。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏今日以Landscape西裝外套將華麗美景直接穿上身，他說很符合最近想去戶外的心境，除了服裝外還特別提到腳上的鞋款，他透露自己偏好色系鮮艷與機能性的鞋子，「雖然穿去露營會心痛，但我很會洗鞋子。」而好友陳庭妮先前無預警公佈與胡宇威的結婚喜訊，林柏宏坦言看到的時候嚇了一跳，「我們比較不會聊到那個部分。」但他不忘恭喜這對新人，甚至還放話：「邀請我去（婚宴）我一定會包（紅包）很大，陳庭妮應該會邀我吧！」

▲張軒睿、章廣辰。（圖／記者黃克翔攝）

張軒睿此次以漸層螢光皮革棒球外套搭配牛仔褲亮相，章廣辰則換上花卉刺繡圖案牛仔布外套，而兩人都是《華燈初上》呼聲很高的兇手人選，對此他們早已經被問到嘴軟，張軒睿承認自己現在對這個問題麻木了，而章廣辰賣起關子，「知道兇手是誰的時候沒有覺得很驚訝，覺得很合理。」

▲陳柏霖、范少勳、劉冠廷（依序）挑戰開衩裙裝與短褲 。（圖／記者黃克翔攝）

而今日男星雲集，張軒睿不擔心被比較，他認為各有自己的風格，還誇獎同劇演員章廣辰，「穿什麼都適合，我反而比較挑衣服。」另外，陳柏霖、劉冠廷挑戰起開衩裙與激短褲造型，章廣辰則俏皮表示，「有蹲下去看他們裙子裡面有沒有穿褲子。」張軒睿也讚賞裙裝很新穎，男女裝不該有界限。

▲LV 於台北101購物中心四樓都會廣場打造全新男裝專門店。（圖／品牌提供）

品牌於台北101購物中心四樓都會廣場打造全新男裝專門店，於今日正式揭幕，店裝設計採用「扭曲的概念」，靈感來自由Atelier Oï的建築設計師為路易威登Objets Nomades系列打造的Spiral Lamp。本季由已故男裝藝術總監Virgil Abloh設計，徹底打破男裝的既定印象，洋裝、裙子與蘇格蘭裙展現流暢感，手袋系列與居住於紐約的視覺藝術家Jim Joe合作，運用黑色油墨設計出這款獨特棋盤花紋的白色手袋。

