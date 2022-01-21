陳柏霖罕見穿「高衩裙」超怕曝光！劉冠廷超短熱褲「露肉」對尬

記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON於台北101打造全新男裝專門店，今（21日）邀請到眾多男星出席活動，包括陳柏霖、劉冠廷、張軒睿、章廣辰、范少勳、林柏宏、林哲熹都一同現身。陳柏霖今天罕見穿上「高衩裙」，一舉一動都深怕不小心曝光，劉冠廷也是難得以短褲造型亮相，「露肉」對尬。

▲陳柏霖罕見穿著「高衩」百褶裙出現鏡頭前。（圖／記者黃克翔攝）

陳柏霖今晚身穿LOUIS VUITTON 2022春夏男裝的造型，以綠色格紋西裝外套搭配成套的「高衩」百褶裙，並運用藍色紮染Hoodie作內搭，一側開高衩的裙裝幾乎來到了大腿上的高度，對於今天裝扮陳柏霖表示，雖然不是第一次穿裙子，「可是沒有穿過這種露這樣子的」，看得出來一舉一動都深怕會曝光，而他也是第一次體會到「穿底褲」的感覺，有做好防護措施。

▲劉冠廷不甘示弱，以「熱褲」造型亮相。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷也不甘示弱，今天造型穿上同樣來自春夏男裝系列的藍色紮染風西裝，但下身並不是稀鬆平常的長褲，而是短至大腿一半位置的「熱褲」，尤其當坐下來時更是會往上撩，劉冠廷也覺得：「好久沒穿這麼短的褲子，好像回到以前學生時代的感覺。」但是他並沒有因此覺得不自在，反而蠻喜歡這樣穿的，「我蠻喜歡今天的造型，就是你沒有辦法定義它是一套西裝還是休閒服的感覺，模糊掉平常先入為主的概念。」

▲曾合作演出電影的陳柏霖、劉冠廷，今天互相替對方挑了同款單品。（圖／記者王則絲攝）



陳柏霖與劉冠廷在去年曾合作過電影《詭扯》，今天同場來到LOUIS VUITTON 春夏男裝活動，陳柏霖特別為劉冠廷挑了一頂帽子，因為當時劉冠廷在劇中犧牲演出、剃了個大光頭，而劉冠廷聽到後也馬上給陳柏霖選了同款帽子，「這樣我就可以跟他戴一樣的！」且兩人對於過新年必做的事也很有共識，第一個脫口而出的都是「打麻將」，展現小默契。

▲范少勳今天也難得以裙裝造型亮相。（圖／記者黃克翔攝）

▲林哲熹穿著拼接風格西裝現身。（圖／記者黃克翔攝）

LOUIS VUITTON於台北101四樓都會廣場打造全新男裝專門店，於即日起正式揭幕，全新男裝專門店設計採用「扭曲的概念」，靈感來自由Atelier Oï的建築設計師為路易威登Objets Nomades系列打造的Spiral Lamp，構成門面的垂直扭曲皮帶為雙面，一面為銀色，一面為藍色。場外還設立了必打卡景點：高達9.2公尺巨大的模特兒人像，採用3D列印技術打造，上方被噴塗上迷幻效果的色彩，壯觀又夢幻的場面一定要來朝聖。

▲LOUIS VUITTON於台北101購物中心四樓都會廣場，打造全新男裝專門店。（圖／品牌提供）

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