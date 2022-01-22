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直播／愛馬仕連帽外套加了綠色好迷人　1／22晚上揭曉最新爆款包

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▲愛馬仕2022秋冬男裝秀在巴黎時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

服裝秀很迷人，每一季從概念到成為一套套服裝，代表了設計師的想法、品牌的精神，絕對堪稱穿上身的藝術。2022秋冬巴黎男裝周正在進行，HERMES（愛馬仕）將在台灣時間1月22日晚上10點登場，官網釋出了短短6秒的影片預告，想看完整系列，記得準時點開上方影片，就能一秒進入秀場看秀。

▲HERES 2022秋冬男裝直播。（圖／翻攝影片、品牌提供）

▲HERES 2022秋冬男裝直播。（圖／翻攝影片、品牌提供）

▲愛馬仕釋出的2022秋冬男裝秀預告中，模特兒穿著高領衫配連帽外套。（圖／翻攝影片）

愛馬仕優雅、洗鍊，在講究材質的同時，也總以雋永又新鮮的手法，創造出服裝與配件。2022秋冬男裝預告片中，模特兒穿著高領衫搭配拉鍊連帽外套，黑色毛呢凸顯質感，下襬與口袋的綠色寬緄邊呈現幾何感，內裡亦是綠色，讓原本低調的裝束，瞬間變得活潑朝氣。

▲2022春夏系列Bolide Skate提包，底部是「滑板」。

無論男裝或女裝系列，包款永遠是愛馬仕備受矚目的焦點，預告中雖未有蛛絲馬跡，但想必會有驚喜之作，如同2022春夏系列中的Bolide Skate提包，底部是皮革結合鋁合金製成的「滑板」，不但好看又令人會心一笑。

星期六晚上10點看秀剛剛好，放鬆心情、把一整周的忙碌放下，好好迎接假日。

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▲HERES 2022秋冬男裝直播。（圖／翻攝影片、品牌提供）

▲大秀的邀請函宛如油畫作品，色調優雅迷人。

關鍵字：

直播, 2022秋冬, 愛馬仕, HERMES, 2022秋冬男裝, 巴黎男裝周

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