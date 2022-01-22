最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

許多人在談戀愛時和結婚後，對另一半的態度和重視會有所不同，有些人結了婚，熱情淡化，對另一半關心、寵愛大幅降低，也有人結婚後反而更呵護另一半，讓太太感覺備受寵愛。微博擁有20多萬粉絲的占星師未染就公開最寵老婆的4大個星座男，尤其Top 1對外人小氣，對太太卻很大方，給太太滿滿安全感。

Top 4：獅子男



獅子座男生在日常生活中常給人「霸道總裁」的形象，喜歡的人覺得他們霸氣十足，討厭的人覺得很臭屁，但其實獅子男結了婚後，對待妻子是無底線的好，老婆說什麼他們都會盡力去滿足。雖然獅子男有時霸道高傲，但他們又很有責任心，一旦走進婚姻，就是做好了要負擔整個家的決心，也因此他們會用心呵護妻子，讓她感受到家的溫暖。

Top 3：雙魚男



雙魚座男生基本上是浪漫派代表，他們在談戀愛時與結婚後，對另一半都會非常地好，細節控的雙魚男更是會利用生活中的各種細節，讓老婆發現自己的愛。而且雙魚也是少數中很願意與另一半溝通的星座，不論何事都願意與太太商量，如果碰到兩人意見不合時，也會盡量參考另一半的想法，這樣的相處更會讓太太感到被寵愛和幸福。

Top 2：摩羯座



表面看似高冷、木訥的的摩羯座男生，不是會用甜言蜜語討好太太的類型，而是默默守護型，雖然他們不善言辭，很少說什麼，但他們會付諸行動，從一舉一動，甚至是一個眼神，都能讓另一半感受到滿滿的愛意。魔羯男是非常渴望擁有一個穩定持續的感情關係，當確認對方就是心中的對的人，他們就會毫不保留付出全部心力努力對妻子好，且不會隨意動搖。

Top 1：金牛男



被許多人認為小氣的金牛座，在面對妻子時卻是很大方的，金牛男生對妻子可說是有求必應，就算自己少花點甚至不花，也會盡力給另一半最好的。因為金牛男對於女朋友和太太這兩個角色的概念分得很清楚，一旦結婚了，他們就會盡力成為太太的完美依靠，尊重太太，遇到爭執時也會盡量以太太為主，給予另一半滿滿安全感，讓太太放心，這是金牛對於婚姻的最高追求。