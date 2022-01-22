虎年「開運紅色香氛」盤點，一噴招財招桃花

▲新春噴上開運香水，給你滿滿好運氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

迎接虎年新春到來，《ET FASHION》盤點開運紅色香氛，幫你開啟好運，紅色不僅是納財討喜，更能幫你扭轉愛情磁場，噴上香水讓2022年桃花魅力滿載，人緣爆棚。

▲Narciso Rodriguez 炙熱情迷淡香精，90ml，4,000元。

炙熱的鮮紅色光澤瓶身，以經典的麝香為中心，結合熱情的保加利亞玫瑰和鳶尾花，尾韻捎來沉穩淡淡琥珀木質香氣，綻放熱情、散發迷人氛圍，火熱熱的大開財運宮位。

▲Armani MY WAY淡香精 深刻版，3,950元。

以純淨馥郁的白色花香，裹上一層細緻溫暖的木質琥珀調大衣，交織出遼闊卻深邃的寓意，聚焦源世界各地的頂級精緻天然原料，讓感官展開一場豐富的香氛之旅。

▲DOLCE ROSE 傾心花園香水，75ml，3,250元。

以活力愉悅的玫瑰香氛，結合柔軟麝香，舉手投足間迎來浪漫活力，打開瓶蓋散發滿滿快樂能量，為虎年開春佈滿好運格局。

▲LANCOME IDÔLE唯我香水，50ml，3,150元。

最乾淨的澄澈玫瑰香水，巧妙結合果香、花香、木質三段式香味，以初摘土耳其玫瑰為主，搭配南法的五月玫瑰，伴隨著小花茉莉潔淨清新的襯托，相當脫俗。

▲三宅一生 一生之水玫瑰玫瑰淡香精，90ml，4,050元。

浪漫粉色包圍瓶身，以清新玫瑰花香調與木質香氣調和，將女性最甜美而精緻優雅的香氣溫暖釋放，純潔無瑕的魅力自然流露，開春馬上招來滿滿桃花。