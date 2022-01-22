「豐臀金」千萬愛馬仕牆洩貴婦生活　戴Tiffany珠寶游泳超狂

▲金卡達夏戴著總值676,000元的Tiffany珠寶下水游泳。（圖／翻攝kimkardashian IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）去年被《富比士》雜誌列入「2021年全球億萬富豪排行榜」，推估她的身家高達10億美元（約277億元台幣），她的貴婦生活令人驚嘆，除了滿間的愛馬仕（Hermes）、LV（Louis Vuitton，路易威登）等名牌包款讓她隨心搭配，近日她竟戴著總值676,000元的Tiffany珠寶下水游泳拍照，隨時都要美美入鏡。

▲金卡達夏佩戴Tiffany Knot 18K金長版鑲鑽耳環185,000元與短版鑲鑽耳環 99,000元。（圖／翻攝kimkardashian IG）



41歲的金卡達夏捨得戴下水的Tiffany珠寶，為品牌最新的繩結造型Knot系列18K金鑲鑽長版與短版2副耳環，以及多個Knot戒指，她的豪奢行徑看得網友膽戰心驚，紛紛留言「別把鑽石掉在水裡了」。

▲金卡達夏同時搭配多個Tiffany Knot系列不同款式戒指。（圖／翻攝kimkardashian IG）

金卡達夏除了珍藏不少珠寶，愛馬仕難買到的柏金包、凱莉包，她也擁有一整面牆，有一回她拍下女兒鬼鬼祟祟溜進她的衣帽間模樣，洩露了她驚人的愛馬仕收藏，各種尺寸、顏色的柏金包、凱莉包整齊排列，當中不乏動輒上百萬元的鱷魚皮包，保守估計總值上千萬元。

▲金卡達夏女兒溜進衣帽間，洩露她驚人的愛馬仕名牌包收藏。（圖／翻攝kimkardashian IG）

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