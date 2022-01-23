這3樣小物必買　提升生活幸福感、生理期都變療癒

記者李薇／綜合報導

提升生活療癒感，可以靠一些小物來打造，像是洗臉機、招財口罩、涼感衛生棉等等，可以讓生活更加舒適、療癒，並且打造全方位的完美狀態，以下就盤點幾款可以提升生活幸福感的單品，身為重視生活質感的人，一定要入手。

NUEVA Torche 超溫感 三效音波洗臉儀，售價7290元

想讓肌膚清潔變得更有效率，洗臉儀絕對是最好的選擇，透過「高滲透音波脈動技術」可以將臉部的髒污震出，尤其是有上妝的女性，更需要這樣的單品，深層淨化毛孔，同時搭配「音波導入模式」，在塗抹完保養成分之後，可以立刻溫感導入，能幫助進行臉部穴道柔撫按壓，小臉輕鬆擁有。

一心一罩 雙鋼印醫療口罩，每盒10片，特價199元

以諧音「豹」及「汪」為設計發想，一心一罩推出「賺爆」跟「旺爆」兩款口罩，紅色的基底上面搭配類似燙金般的設計，打造出豹頭、狗頭的圖案，不僅看起來很可愛，背後的標語更是超級喜氣，絕對是過年必備的口罩單品，雙鋼印的醫療口罩戴起來也有保護的作用，實用又療癒。

愛康 涼感衛生棉

生理期來絕對是女性心情最紊亂的時候，想要舒舒服服度過這段難熬的時間，一定要挑選適合的單品，涼感衛生棉絕對是女孩最好的選擇，不但可以舒緩悶熱感，更是能夠降低疼痛，愛康自2022年起，官網免運門檻調降到4包衛生棉，消費滿220元就能免費送到家裡或7-11超商取貨，方便又快速，終於不用買一堆囤貨。