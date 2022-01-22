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朴信惠穿「劉詩詩同牌」透視白紗美翻！　連換3套獨鍾簡潔款式

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記者鮑璿安／綜合報導

韓星朴信惠今（22日）舉辦結婚典禮，雙喜臨門嫁給交往4年的男友崔泰俊，稍早透過經紀公司曝光了兩人婚紗照，朴信惠一連換上3套白紗，分別來自「晚禮服之王」Oscar de la Renta以及美國奢華婚紗品牌Monique Lhuillier，可看出朴信惠尤其偏好簡約淡雅的設計。

朴信惠披上「晚禮服之王」Oscar de la Renta婚紗，該牌不僅是《慾望城市》主角「凱莉」愛牌，韓星全智賢更曾在韓劇《來自星星的你》中穿上，品牌精緻典雅的設計是許多名人的最愛。朴信惠第一套婚紗就選中了標誌性的鏤空印花設計，平口剪裁修飾出她姣好身材，在流暢中很有幹練風格，辨識度非常高。

朴信惠第二套禮服來自Monique Lhuillier，該牌是近年來大熱的婚紗品牌，從《格雷》女主角Dakota Johnson 到大陸女星劉詩詩與吳奇隆的大婚，都能看見其身影，品牌透過手工縫製加上點點珠繡，藉此彰顯花草與柔美宮廷風格的想像。朴信惠直接化身花仙子，以頭紗與立體刺繡花朵增加仙氣，創造出唯美豐盈感；最後一套則以婉約的透視刺繡亮相，作為比較正式的款式，優雅不失設計感，相伴朴信惠走入幸福殿堂。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩穿著Monique Lhuillier婚紗展現甜美氣質。（圖／翻攝自微博）

關鍵字：

朴信惠, 崔泰俊, Oscar de la Renta, Monique Lhuillier

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