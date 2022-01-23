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冬天肌膚總乾燥、脫皮？水凝霜厚敷讓你回春到18歲

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記者李薇／台北報導

冬季肌膚缺水，很多人甚至會出現乾燥、脫皮、暗沉等狀況，夜間持續補水變得相當重要，不想要厚重的乳霜補油補水，那可以挑選凝霜類型的單品，不但可以薄擦，也可以厚敷，打造出細緻水嫩的肌膚。

碧麗妃 極萃奢妍緊緻凝霜III 50g、售價3,900元

▲碧麗妃,I DEW CARE,amway,凝霜。（圖／品牌提供）

碧麗妃甜甜的花朵香氣，讓人用起來總有戀愛的感覺，這款凝霜適合乾性肌膚使用，滋潤質地幫助優異的抗老成分滲透至肌膚有效吸收，立即感受澎彈水潤，長效保濕不黏膩，解決輪廓鬆弛困擾，提供全天豐盈潤澤光感。

Amway ARTISTRY晚安修護面膜，80ml、售價1,800元

▲碧麗妃,I DEW CARE,amway,凝霜。（圖／品牌提供）

Amway推出的晚安修護面膜，又有「萬用霜」的稱號，裡面添加發酵積雪草萃、維生素C醣苷、菊花萃取，搭配7種草本植物萃取專利精華，可以深層舒緩修護，讓肌膚重現彈力潤澤，不管是薄擦或是厚敷都很好用，可以打造出細緻完美的膚況。

I DEW CARE 3重能量晚安凝霜，50ml、售價700元

▲碧麗妃,I DEW CARE,amway,凝霜。（圖／品牌提供）

年輕的韓系保養品牌I DEW CARE推出3重能量晚安凝霜，裡面添加豐富礦物質鋅、鎂、銅的綜合因子，能夠深層豐潤肌膚所需要的彈性、有效修護肌膚底層，同時注入補骨脂酚成份，是最新的抗老成分，可以幫助減少細紋出現，讓肌膚光滑緊實。

關鍵字：

碧麗妃, I DEW CARE, amway, 凝霜

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