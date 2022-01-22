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猛虎踏溪錶面藏驚喜　暗夜月相漣漪背景會發光

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▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）

▲Aroold & Son虎年金雕微繪恆久月相腕錶，1,680,000元。（圖／Aroold & Son提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接虎年來臨，瑞士名錶紛紛創作限量虎年錶，壓軸亮相的Arnold & Son限量8只的Perpetual Moon Year of the Tiger金雕微繪恆久月相腕錶，於面盤上一輪巨大明月之下，展現結合金雕與微繪技巧的霸氣猛虎，旁襯玫瑰金粉繪製的竹葉，背景則襯著山石溪流，最令人驚喜是月相星宿、溪流漣漪，均添加夜光塗料Super-Luminova，在暗夜中閃閃發光。

▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）

▲Aroold & Son虎年錶塗覆Super-Luminova夜光塗料的山石溪流與漣漪在暗夜中閃閃發光。

Arnold & Son虎年錶每個小細節的設計都深具含意，面盤以赤鐵礦與砂金石打造，不僅是為了表現星光點點的效果，而是赤鐵礦象徵護身符般予人信心與勇氣，搭配充滿力與美的猛虎圖案，散發正能量；而巨大月相亦是一大特色，內載自製手動上鍊A&S1512機芯。

▲▼ 虎年錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶鎏金系列瑞虎生肖腕錶，1,342,200元。（圖／雅典錶提供）

雅典錶（Ulysse Nardin）也在月光下展現老虎威風姿態，創作限量88只的鎏金系列瑞虎生肖腕錶，運用內填琺瑯工藝描繪下山虎於松枝明月間威聲長嘯的壯闊場景，背景一輪明月與點點星光夜空的寧靜氣氛，與神氣的老虎形成強烈對比。

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關鍵字：

Arnold & Son, Ulysse Nardin, 雅典錶, 虎年

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