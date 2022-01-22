IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！

▲IKEA為回應麥當勞嗆聲，一天生出疊字展。（圖／翻攝麥當勞、IKEA官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

近期臉書官方粉絲團小編玩很大，麥當勞官方臉書在昨（1／21）貼出PO文，表示想用「『鷄醬法』來點鷄勵」，點名IKEA「敢不敢設立疊字字專區」，結果IKEA小編在今（1／22）天就貼出新動態回應，「沒事真的不要激宜家家居新店店店長，疊字展來了！」並上傳店內疊字展的照片，一天搞定的神速讓千名網友按讚，表示：「實在太狂了！」

麥當勞近期主打麥克雞塊限時醬料活動，小編也努力催出新話題，昨上午10點點名眾多KOL與業者進行「雞勵活動」，IKEA也被「點」了一道「你們敢不敢設立宜家家居新店店店長推薦店字字專區？」並馬上舉例「加碼許願現場開放抱抱鯊鯊拍拍照，一定很可可愛愛。」

而IKEA小編也在今早回應此挑戰，表示「沒事真的不要激宜家家居新店店店長」，並貼出店內疊字展的相關文宣跟場景，第一張照片內還意有所指的秀出「建議刮刮別人的鬍子前，先刮刮自己的」回幽麥當勞一默，也讓網友一面倒狂按讚，不到一小時就累積破2000個。

而部分網友留言也相當有趣「宜家家居新店店店長跟小編編都可可愛愛好棒棒讚讚」、「求宜家家居新店店店長的照照」、「看得讓人眼睛好痛丫」、「今天天天的疊疊疊字已經夠夠了」、「IKEA產品都會出很多顏色啊，為什麼沒有色色」、「唸的我大舌頭」。