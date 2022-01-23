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奧斯塔羅12星座一周運勢0124-0130　摩羯成功機會提高、天秤經濟吃緊

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220124-0130奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：摩羯座事業運最旺！成功的機會提高許多，面對工作的積極度也提升不少，建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報。

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出，下周彼此感情將相處得更加融洽。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正財運不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心。

2.天蠍座愛情運需要留意：對於感情的不滿足提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓另一半感到不少的壓力，要多加留意。

3.牡羊座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，投資理財方面奧斯老師建議要再緩緩。

牡羊座

整體運勢★★
牡羊朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★
雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣。

事業運勢★★★
學事業則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★
正財運平穩，偏財運部份較不好，投資理財方面奧斯老師建議要再緩緩。

金牛座

整體運勢★★
金牛朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面的應對事情。

愛情運勢★★
對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生。

事業運勢★★★
學事業方面顯得綁手綁腳，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★
偏財運優於正財運，理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式。

雙子座

體運勢★★★
雙子朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變。

愛情運勢★★★
感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★
學事業將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★
正財運佳，適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

巨蟹座

整體運勢★★★★
對於現況的不滿足讓巨蟹朋友變得積極，另外態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎。

愛情運勢★★★★★
雙方積極踏實為這段感情努力著，將立下還不錯的感情基礎，彼此也都能有無憂無慮的感情生活，會是個挺順心愉悅的感情週期。

事業運勢★★★★★
自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實實際的態度也將完全展現，讓自己在工作上顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★
正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

獅子座

整體運勢★★★
大環境的不穩定，讓獅子朋友感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素也開始動了起來。

愛情運勢★★★
看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決。

事業運勢★★★
異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
正財運較佳，偏財運不佳，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

處女座

整體運勢★★★★
處女座朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩。

愛情運勢★★★★
雙方對於承諾的認定加深許多，兩人也更願意為這段感情努力付出，下周彼此感情將相處的更加融洽。

事業運勢★★★★
學事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠下你日後在工作及學業上是輕鬆或是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意與疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★
正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。

天秤座

整體運勢★★★★
天秤朋友對於自我事情都能靈活掌握，且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★★
雙方將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情上如果有想改變的想法要好好把握。

事業運勢★★★★
學事業方面將出現許多選擇機會，也有接到更多工作的可能性，所以會顯得較辛苦些。

金錢運勢★★★
花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊。

天蠍座

整體運勢★★
天蠍朋友情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點的不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活。

愛情運勢★★
對於感情的不滿足提升，變相的希望對方多做一些，或是為你的不安全感多做些承諾，這樣的舉動都讓下周另一半感到不少的壓力，要多加留意。

事業運勢★★
對於目前的工作內容存在著很大的失落感，或許是付出始終得不到上司的賞識，或是工作遇到了不小的瓶頸。

金錢運勢★★
正偏財運都不是相當理想，物質慾望也提高許多，所以有花費過多的狀況。

射手座

整體運勢★★★
射手朋友對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來。

愛情運勢★★★
對於愛情中現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業運勢★★★
學事業呈現停滯不前的狀況，原因來自自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★
有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求而透支了自己的經濟。

摩羯座

整體運勢★★★★
摩羯朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，終於可以緩下來好好喘口氣了。

愛情運勢★★★★★
面對情感願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的基礎。

事業運勢★★★★
學事業方面成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報。

金錢運勢★★★★★
正財運非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢。

水瓶座

整體運勢★★
水瓶朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心。

愛情運勢★★
揮霍狀況同時也存在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞。

事業運勢★★
付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心。

金錢運勢★★
莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷。

雙魚座

整體運勢★★★★
雙魚朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。

愛情運勢★★★★
受到整體運勢的影響，也代表雙方的關係相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好。

事業運勢★★★★
學事業方面，也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的。

金錢運勢★★★★
正財運不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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