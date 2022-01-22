fb ig video ETtoday search mobile

不只朴信惠！IU、Joy也披上白紗　秀鎖骨、深V線條更性感

>

記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠今（22日）迎來大婚之日，稍早也曝光與老公崔泰俊的唯美婚紗照，絕美造型獲得粉絲滿滿讚賞與祝福。然而最近披上白紗的不只有朴信惠，IU（李知恩）日前也在IG上貼出一張穿著紗裙禮服的照片；Joy（朴秀英）則是在主演新劇中穿上華麗婚紗出鏡，IU與Joy兩人的白紗造型相當亮麗動人，不輸給今天的焦點朴信惠，還更多了分性感韻味。

▲IU,Joy披白紗。（圖／翻攝自IG）

▲IU日前也在IG上貼出穿著婚紗品牌禮服的造型。（圖／翻攝自IG）

IU日前在IG上釋出一張美照，但是並沒有說明是在進行什麼工作的拍攝，只見她身穿韓國婚紗品牌CLAUDIA的透紗禮服，坐在綠葉花叢前擺拍，細肩帶的設計讓她的鎖骨線條盡顯，展現女人味的一面，IU還在貼文寫下：「適合象牙白色的我。」讓粉絲們忍不住趕緊糾正她：「並不是喔，妳適合這世界上所有的顏色」、「紅橙黃綠藍紫哪個顏色不適合，你告訴我？」仙氣造型引來巨量讚賞：「仙女」、「姐姐比花美。」

▲IU,Joy披白紗。（圖／翻攝自IG）

▲IU,Joy披白紗。（圖／翻攝自IG）

▲IU,Joy披白紗。（圖／翻攝自IG）

▲Joy於新劇中的婚紗造型。（圖／翻攝自IG）

Joy近期參演新劇《只一人》重回電視劇，飾演人氣網紅的角色，為符合劇中形象，Joy幾乎都以華麗的造型的現身，包括近日官方釋出的婚紗劇照，Joy的婚紗也是相當耀眼奪目，她穿著的是來自House of Amy的深V鑲鑽禮服，優美的S線條身形，更顯性感韻味，讓粉絲都甜喊：「嫁給我！」

▲IU,Joy披白紗。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠經紀公司釋出婚紗照。（圖／翻攝自IG）

►朴信惠穿「劉詩詩同牌」透視白紗美翻！　連換3套獨鍾簡潔款式

►超模僅穿毛靴「裸身」踩雪地　網笑：腳暖了，身體就不冷了？

關鍵字：

朴信惠, IU, Joy, 婚紗, 白紗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！

IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！

皮膚科醫師教吃出凍齡肌！5種抗氧化食物讓斑點、皺紋少出現

皮膚科醫師教吃出凍齡肌！5種抗氧化食物讓斑點、皺紋少出現

日本女生愛用的「3步驟油敷法」！網讚：比敷10張面膜更有用

日本女生愛用的「3步驟油敷法」！網讚：比敷10張面膜更有用

朴信惠穿「劉詩詩同牌」透視白紗美翻！　連換3套獨鍾簡潔款式 林心如、侯佩岑「不經意曬包」超高招！　加持Versace女神手袋變爆款 韓孝周取代朴信惠代言大位！　172公分模特兒身材粉絲全驚艷 你喝對了嗎？網曝「喝茶最佳時間表」，原來早餐要喝紅茶 吳姍儒腳下高跟鞋是「婆媳關係橋樑」　曝夫家太會逛街買成VIP 路易莎董事長瘦30公斤秘訣！「開會也在運動」親推碳循環飲食 喜歡獨處的人的4種特質　「能自我修復，內心更強大」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面