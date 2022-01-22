不只朴信惠！IU、Joy也披上白紗　秀鎖骨、深V線條更性感

記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠今（22日）迎來大婚之日，稍早也曝光與老公崔泰俊的唯美婚紗照，絕美造型獲得粉絲滿滿讚賞與祝福。然而最近披上白紗的不只有朴信惠，IU（李知恩）日前也在IG上貼出一張穿著紗裙禮服的照片；Joy（朴秀英）則是在主演新劇中穿上華麗婚紗出鏡，IU與Joy兩人的白紗造型相當亮麗動人，不輸給今天的焦點朴信惠，還更多了分性感韻味。

▲IU日前也在IG上貼出穿著婚紗品牌禮服的造型。（圖／翻攝自IG）

IU日前在IG上釋出一張美照，但是並沒有說明是在進行什麼工作的拍攝，只見她身穿韓國婚紗品牌CLAUDIA的透紗禮服，坐在綠葉花叢前擺拍，細肩帶的設計讓她的鎖骨線條盡顯，展現女人味的一面，IU還在貼文寫下：「適合象牙白色的我。」讓粉絲們忍不住趕緊糾正她：「並不是喔，妳適合這世界上所有的顏色」、「紅橙黃綠藍紫哪個顏色不適合，你告訴我？」仙氣造型引來巨量讚賞：「仙女」、「姐姐比花美。」

▲Joy於新劇中的婚紗造型。（圖／翻攝自IG）

Joy近期參演新劇《只一人》重回電視劇，飾演人氣網紅的角色，為符合劇中形象，Joy幾乎都以華麗的造型的現身，包括近日官方釋出的婚紗劇照，Joy的婚紗也是相當耀眼奪目，她穿著的是來自House of Amy的深V鑲鑽禮服，優美的S線條身形，更顯性感韻味，讓粉絲都甜喊：「嫁給我！」

▲朴信惠經紀公司釋出婚紗照。（圖／翻攝自IG）

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