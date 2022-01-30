奧斯塔羅12星座一周運勢0131-0206　牡羊、獅子小破財

20220131-0206奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

TOP2：摩羯座愛情運最旺！沉溺目前的情感與相處，不願意調整彼此的相處狀況，雖無大礙，但內心的疙瘩及價值觀落差，也要適時的溝通與調整。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，留意下周賺錢訊息。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：學事業顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

2.巨蟹座愛情運需要留意：雙方面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，有破財的機會，一些莫名金錢的支出要多加注意。

牡羊座



整體運勢★★

牡羊朋友過往努力扎下的根基，在下周動搖起來，也因此讓你顯得分身乏術，許多問題都將親力親為的付出行動，多少顯得疲憊不堪。

愛情運勢★★

對於彼此的未來感到疑惑且覺得努力或許也沒必要，這都將讓彼此對未來感到灰心，記得多溝通調整相處模式。

事業運勢★★

事業方面出現不少問題，讓自己光是處理這些狀況就無心工作，也讓自己懷疑自我能力，多少影響工作表現，奧斯建議這部分要多留意。

金錢運勢★

正偏財運皆不佳，有破財的機會，一些莫名金錢的支出要多加注意。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友對於過往事情在意不少，也多少影響到目前的生活，奧斯老師提醒你過去的事情就過去了，別再反覆回想影響自己。

愛情運勢★★

爭執狀況明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★

對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論，所以在工作上要再多加把勁。

金錢運勢★★

正偏財運都不是非常理想，有左手進右手出的狀況存在，建議留意理財規劃比較好。

雙子座



整體運勢★★

雙子朋友在下周顯得積極許多，怠惰的想法也願意開始調整，上緊發條的狀況也讓你動起不少努力的念頭，要多把握。

愛情運勢★★★★

更願意在目前的情感裡頭努力，穩定踏實也讓彼此感到安心不少，面對過往的問題也願意理性溝通一起面對，讓彼此感覺舒適安心不少。

事業運勢★★★★

對於目前的學事業更加的投入與認真，也不斷尋找目前的工作當中有往上爬升的機會，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友下周做事顯得粗心較多，也埋下了之後爆發的隱憂，奧斯建議下周做事要再積極並細心一點，以免影響往後的發展。

愛情運勢★★

雙方面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業運勢★★

粗心大意在工作上的狀況更為嚴重，也因此影響上司對你的工作評價，要多加留意。

金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，存在著破財的機會，著重如何守財會是一大重點。

獅子座



整體運勢★★

信心消退許多的一周，讓獅子朋友對於手邊的事情掌握度都降低，面對這樣的自我疑慮或是信心消退，奧斯老師建議要再堅定些。

愛情運勢★★★

溝通及信任感在下周降低不少，導致許多事情悶在自己的心裡，漸漸的動搖起面對情感的信心與未來，這部分也將演變為爭執，要多注意。

事業運勢★★★

有許多想法在腦袋中進行，但也只限於念頭，始終不敢付出行動，下周這樣的混亂也讓自己懷疑起自己對於工作的信心與積極度。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

處女座



整體運勢★★★

下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓處女朋友整體看起來都清新不少，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也獲得解決，單身的朋友或許會有還不錯的對象出現，要多加留意。

事業運勢★★★★

將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

天秤座



整體運勢★★★★

踏實的因素在下周完全落實在天秤朋友的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友有安心穩定的感受，將會是個實際的一周。

愛情運勢★★★★

感情世界同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業運勢★★★

學事業方面則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

偏財運不佳，正財運較好，所以多留心在事業上，有機會為你增加許多收入。

天蠍座



整體運勢★★★★

天蠍朋友對於自我能力提升感到非常有興趣與想法，想做些改變讓自己更好，奧斯老師建議下周要好好把握這想法，並且付出行動。

愛情運勢★★★

感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★

將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友將有起起伏伏許多次的放棄念頭，不再像過去的理性及擁有邏輯思緒清楚等優點，面對事情也顯得被動許多，奧斯提醒這部分要多留意。

愛情運勢★★

對於情感產生不小的逃避念頭，面對感情並沒有這麼積極，也多少影響兩人對於情感未來的想法，過往回憶的浮現也將影響彼此相處，要多留意。

事業運勢★★

學事業顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議做增資動作。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友對於目前的現況感到不知足，懂得調適自己身上的壓力，願意花較多時間在目前的生活中，但切忌可別停下進步的腳步。

愛情運勢★★★★

沉溺目前的情感與相處，不願意調整彼此的相處狀況，雖無大礙，但內心的疙瘩及價值觀落差，也要適時的溝通與調整。

事業運勢★★★

相當穩定週期，讓摩羯朋友在工作上安定感增加不少，也讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶朋友下周的思緒清晰許多，若是正需要動腦的時期將是個優點，另外解決問題的能力也提升，這樣的情形都讓你感到雀躍。

愛情運勢★★★

對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★

學事業方面，則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，留意下周賺錢訊息。

雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友長久的堅持，在朋友及家人間動搖許多，情緒的影響也稍微加劇不少，奧斯提醒下周在面對自己想做的事情可要再多堅持一點。

愛情運勢★★★

下周兩人之間存在不少的爭執，大多是在價值觀或是想法之間的落差，奧斯老師建議這部分要好好調整，也別讓爭執往心裡面去。

事業運勢★★★★

在目前的學事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★

偏財運較差，如有投資想法，建議要多加觀察或是留意朋友間的意見。

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